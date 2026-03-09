K Kavitha: వెలుగుమట్ల బాధితులకు కవిత అండ: "నేను టూరిస్ట్ను కాదు.. పోరాడటానికి వచ్చా!"
K Kavitha: ఖమ్మం జిల్లా వెలుగుమట్లలో ఇళ్ల కూల్చివేతకు గురైన బాధితులను తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు, ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత సోమవారం పరామర్శించారు.
K Kavitha: ఖమ్మం జిల్లా వెలుగుమట్లలో ఇళ్ల కూల్చివేతకు గురైన బాధితులను తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు, ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత సోమవారం పరామర్శించారు. నిలువనీడ కోల్పోయి రోడ్డున పడ్డ బాధితుల కష్టాలను అడిగి తెలుసుకున్న ఆమె, కన్నీరు పెట్టుకున్న మహిళలను ఓదార్చారు. ఆడబిడ్డల కన్నీళ్లు ప్రభుత్వానికి ఏమాత్రం మంచిది కాదని ఈ సందర్భంగా ఆమె హెచ్చరించారు.
సమస్య పరిష్కారం అయ్యే వరకు పోరాటం
బాధితులతో మాట్లాడిన కవిత, వారిలో ధైర్యం నింపే ప్రయత్నం చేశారు. "నేను ఇక్కడికి ఏదో టూరిస్ట్లా వచ్చి వెళ్ళడానికి రాలేదు. మీ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం దొరికే వరకు మీతోనే ఉండి పోరాడతాను" అని స్పష్టం చేశారు. పేదల ఇళ్లపై బుల్డోజర్లు పంపడం అత్యంత అన్యాయమని, ఇది ప్రభుత్వ అనాలోచిత నిర్ణయమని ఆమె మండిపడ్డారు.
ప్రభుత్వానికి డిమాండ్లు:
తక్షణ స్పందన: జిల్లా కలెక్టర్, మంత్రులు వెంటనే వెలుగుమట్లకు వచ్చి బాధితుల సమస్యలను ప్రత్యక్షంగా విని, పరిష్కారం చూపాలి.
తిరిగి ఇళ్ల నిర్మాణం: ఎక్కడైతే ఇళ్లు కూల్చివేశారో, అదే స్థలాల్లో బాధితులకు పట్టాలు ఇచ్చి ప్రభుత్వమే ఇళ్లను నిర్మించి ఇవ్వాలి.
రాజకీయాలపై విమర్శలు: పేదల దుఃఖాన్ని కూడా కొన్ని పార్టీలు రాజకీయం కోసం వాడుకోవడం సరికాదని ఆమె ఆరోపించారు. గతంలో బీఆర్ఎస్ హయాంలోనూ ఇలాంటి ప్రయత్నాలు జరిగాయని ఆమె ప్రస్తావించారు.
బాధితులకు న్యాయం జరిగే వరకు ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకువస్తామని, అప్పటి వరకు విశ్రమించేది లేదని కవిత ఈ సందర్భంగా భరోసా ఇచ్చారు.