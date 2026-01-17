  • Menu
Missing Boy: కందకంలో బాలుడి మృతదేహం.. ఇది హత్యా? ప్రమాదమా?

Highlights

నిర్మల్ జిల్లా భాగ్యనగర్ కాలనీలో మూడేళ్ల బాలుడు అశ్విన్ మరణం మిస్టరీగా మారింది. అదృశ్యమైన వారం తర్వాత ఇంటి దగ్గర్లోని కందకంలో శవమై తేలడంపై పలు అనుమానాలు. ఇది హత్యా లేక ప్రమాదమా?

నిర్మల్ జిల్లా కేంద్రంలోని భాగ్యనగర్ కాలనీలో నివాసముంటున్న అనిల్, చంద్రికల కుమారుడు అశ్విన్ (3) ఈనెల 10న ఇంటి ముందు ఆడుకుంటూ అదృశ్యమయ్యాడు. వారం రోజుల సుదీర్ఘ గాలింపు తర్వాత, శనివారం ఉదయం ఇంటికి అతి సమీపంలోని ఒక మురికి కాలువ కందకంలో బాలుడు శవమై కనిపించడం కలకలం రేపింది.

అసలేం జరిగింది?

మంచిర్యాల జిల్లా లక్షెట్టిపేటకు చెందిన అనిల్ కుటుంబం ఉపాధి కోసం నాలుగు నెలల క్రితమే నిర్మల్‌కు వలస వచ్చింది. ఈనెల 10న తల్లి ఇంట్లో పనిలో ఉండగా, బయట ఆడుకుంటున్న అశ్విన్ హఠాత్తుగా మాయమయ్యాడు. పోలీసులు రంగంలోకి దిగి డాగ్ స్క్వాడ్, క్లూస్ టీమ్‌లతో గాలించినా ఫలితం లేకపోయింది. జిల్లా ఎస్పీ జానకీ షర్మిల స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తూ మూడు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసినా చిన్నారి ఆచూకీ దొరకలేదు. ఆఖరికి శనివారం ఉదయం కాలువలో మృతదేహం బయటపడింది.

కేసులో వీడని మిస్టరీ.. ఐదు కీలక అనుమానాలు:

బాలుడి మరణంపై స్థానికులు మరియు కుటుంబ సభ్యులు పలు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం దొరికితేనే ఇది హత్యా లేక ప్రమాదమా అనేది తేలుతుంది:

  1. గాలింపు సమయంలో ఎందుకు దొరకలేదు?: బాలుడు మిస్ అయిన రోజే పోలీసులు, స్థానికులు ఆ కందకాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. అప్పుడు అక్కడ ఎలాంటి ఆనవాళ్లు లేవు. మరి వారం తర్వాత అదే చోట శవం ఎలా ప్రత్యక్షమైంది?
  2. మృతదేహం స్థితి:
    ఒకవేళ బాలుడు ప్రమాదవశాత్తు నీటిలో పడి ఉంటే.. వారం రోజుల తర్వాత శరీరం పూర్తిగా ఉబ్బిపోయి, కుళ్ళిపోయి ఉండాలి. కానీ, మృతదేహం అంత దారుణంగా లేకపోవడం పలు సందేహాలకు తావిస్తోంది.
  3. సీసీ కెమెరాలు & విద్యుత్ కట్: బాలుడు అదృశ్యమైన రోజే మధ్యాహ్నం వరకు విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోవడం వల్ల సీసీ కెమెరాలు పని చేయలేదు. ఇది యాదృచ్ఛికమా లేక పక్కా ప్లాన్ ప్రకారం జరిగిందా?
  4. డాగ్ స్క్వాడ్ వైఫల్యం: పోలీసు శునకాలు సెర్చ్ ఆపరేషన్ సమయంలో ఆ కందకం వైపు కనీసం వెళ్ళకపోవడం గమనార్హం.
  5. చేతబడి కోణం?: అశ్విన్ అదృశ్యమైన మరుసటి రోజు అమావాస్య కావడంతో.. ఎవరైనా మూఢనమ్మకాలతో బాలుడిని బలి ఇచ్చి, పోలీసుల నిఘా పెరగడంతో మృతదేహాన్ని అక్కడ పడేశారా? అనే కోణంలోనూ చర్చ జరుగుతోంది.

పోలీసుల దర్యాప్తు..

ఘటనా స్థలాన్ని పోలీసులు సీజ్ చేశారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు. రిపోర్ట్ వస్తేనే బాలుడు ఎప్పుడు మరణించాడు? ఎలా మరణించాడు? అనే విషయాలపై స్పష్టత వస్తుందని పోలీసులు తెలుపుతున్నారు. నిందితులు ఎవరైనా ఉంటే వదిలిపెట్టబోమని ఎస్పీ హామీ ఇచ్చారు.

