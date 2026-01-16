Seethakka: రాజన్న అభివృద్ధికి సీఎం రేవంత్ శ్రీకారం.. 18న మేడారంలో కేబినెట్ భేటీ
Seethakka: ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం వేములవాడ రాజన్న ఆలయ అభివృద్ధికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నారని రాష్ట్ర పంచాయతీ రాజ్, స్త్రీ శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి సీతక్క పేర్కొన్నారు.
ఆచారాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూనే అభివృద్ధి
అనంతరం ప్రభుత్వ విప్ ఆది శ్రీనివాస్తో కలిసి మంత్రి మీడియాతో మాట్లాడారు. వేములవాడలో భక్తుల రద్దీకి అనుగుణంగా మరిన్ని మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాల్సిన అవసరం ఉందని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. "ఆలయాల అభివృద్ధి అనేది కేవలం నిర్మాణం మాత్రమే కాదు.. అది భక్తుల భావోద్వేగాలు, ఆచార వ్యవహారాలతో ముడిపడి ఉన్న అంశం. వాటికి భంగం కలగకుండా మా ప్రభుత్వం అభివృద్ధి పనులు చేపడుతోంది" అని సీతక్క స్పష్టం చేశారు.
18న మేడారం కేబినెట్ భేటీ.. 19న ఆలయ పునఃప్రారంభం
తెలంగాణ కుంభమేళాగా పిలవబడే మేడారం జాతర మరియు ఆలయానికి సంబంధించి మంత్రి కీలక అప్డేట్స్ ఇచ్చారు:
కేబినెట్ భేటీ: ఈ నెల 18న మేడారంలో రాష్ట్ర కేబినెట్ సమావేశం నిర్వహించనున్నారు.
పునఃప్రారంభం: ఈ నెల 19న మేడారం ఆలయాన్ని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అధికారికంగా పునఃప్రారంభిస్తారు.
పుష్కరాల ఏర్పాట్లు: రాబోయే పుష్కరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని గోదావరి పరివాహక ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసిందని ఆమె తెలిపారు.