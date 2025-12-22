  • Menu
Ponnam Prabhakar: కేసీఆర్‌పై మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ఫైర్.. అసెంబ్లీకి రమ్మంటే రావు.. మాతోలు తీస్తావా

Ponnam Prabhakar: కేసీఆర్‌పై మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ఫైర్.. అసెంబ్లీకి రమ్మంటే రావు.. మాతోలు తీస్తావా
Ponnam Prabhakar: కేసీఆర్‌పై మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ఫైర్.. అసెంబ్లీకి రమ్మంటే రావు.. మాతోలు తీస్తావా

Highlights

Ponnam Prabhakar: కేసీఆర్‌పై మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ఫైర్ అయ్యారు. రాష్ట్రంలో ప్రధాన ప్రతిపక్ష నేతగా ఉండి అసెంబ్లీకి రమ్మంటే రారు.. కానీ మా తోలు తీస్తారా అంటూ విమర్శించారు.

Ponnam Prabhakar: కేసీఆర్‌పై మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ఫైర్ అయ్యారు. రాష్ట్రంలో ప్రధాన ప్రతిపక్ష నేతగా ఉండి అసెంబ్లీకి రమ్మంటే రారు.. కానీ మా తోలు తీస్తారా అంటూ విమర్శించారు. రెండేళ్ల తర్వాత ఫామ్‌హౌస్ నుంచి వచ్చి ఏది పడితే అది మాట్లాడతామంటే ఊరుకోమని అన్నారు. తాము ప్రజల చేత ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నికైన వాళ్లమని అన్నారు. తెలంగాణ అభివృద్ధి కోసం పనిచేస్తున్నామని పొన్నం ప్రభాకర్‌ స్పష్టం చేశారు.

