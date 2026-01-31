Ponnam Prabhakar: కేంద్ర బడ్జెట్లో తెలంగాణకు న్యాయం చేయాలి: మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ డిమాండ్!
Ponnam Prabhakar: కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టనున్న వార్షిక బడ్జెట్లో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి తగిన ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ డిమాండ్ చేశారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధికి కీలకమైన ప్రాజెక్టులకు నిధులు కేటాయించాల్సిన బాధ్యత కేంద్రంపై ఉందన్నారు. శనివారం జరిగిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ, రాష్ట్ర ప్రయోజనాల విషయంలో రాజీ పడే ప్రసక్తే లేదని స్పష్టం చేశారు.
రాష్ట్ర ప్రతిపాదనలు - ప్రధాన డిమాండ్లు:
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే కేంద్రానికి పంపిన ప్రతిపాదనలపై మంత్రి పలు కీలక అంశాలను లేవనెత్తారు:
మెట్రో రైల్ విస్తరణ: హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు రెండో దశ (Phase-II) విస్తరణకు కేంద్రం తన వంతు వాటాగా నిధులు కేటాయించాలని కోరారు.
రీజినల్ రింగ్ రోడ్ (RRR): ఉత్తర మరియు దక్షిణ భాగాలకు సంబంధించిన ఆర్ఆర్ఆర్ నిర్మాణ పనులకు కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపి, తగిన నిధులు మంజూరు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ: వినూత్నంగా రూపొందిస్తున్న 'ఫ్యూచర్ సిటీ' ప్రాజెక్టుకు కేంద్రం సాంకేతిక మరియు ఆర్థిక సహకారం అందించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు: గత పదేళ్లుగా రాష్ట్రానికి రావాల్సిన బకాయిలు, పెండింగ్ రైల్వే లైన్లు మరియు జాతీయ రహదారుల అప్గ్రేడేషన్ వంటి అంశాలను బడ్జెట్లో పరిగణనలోకి తీసుకోవాలన్నారు.
ఎంపీలు బాధ్యత తీసుకోవాలి..
రాష్ట్రం నుంచి ఎన్నికైన భారతీయ జనతా పార్టీ (BJP) ఎంపీలు, కేంద్ర మంత్రులు కేవలం రాజకీయాలకే పరిమితం కాకుండా, తెలంగాణకు నిధులు వచ్చేలా ఒత్తిడి తీసుకురావాలని సూచించారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కేంద్రంతో నిర్మాణాత్మకమైన సయోధ్యను కోరుకుంటోందని, ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రానికి రావాల్సిన హక్కులను కేంద్రం గుర్తించాలని పొన్నం ప్రభాకర్ పేర్కొన్నారు.