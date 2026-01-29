Ponguleti Srinivasa Reddy: కేంద్రంపై మంత్రి పొంగులేటి ఫైర్: ‘మేడారం అభివృద్ధికి నయా పైసా ఇవ్వలేదు.. కిషన్ రెడ్డివన్నీ అబద్ధాలే!’
Ponguleti Srinivasa Reddy: ఆసియాలోనే అతిపెద్ద గిరిజన జాతరగా పేరుగాంచిన మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర అభివృద్ధి నిధుల విషయంలో రాజకీయ దుమారం రేగుతోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం మేడారం అభివృద్ధికి నయా పైసా సాయం చేయలేదని రాష్ట్ర రెవెన్యూ, సమాచార శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. గురువారం మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన, కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి ప్రకటనలను తీవ్రంగా ఖండించారు.
నిధుల లెక్కలపై మాటల యుద్ధం:
మేడారం జాతర ఏర్పాట్లు మరియు అభివృద్ధి కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ. 3.26 కోట్లు (కొన్ని నివేదికల ప్రకారం రూ. 3.70 కోట్లు) మంజూరు చేసినట్లు కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి ఇటీవల ప్రకటించారు. అయితే ఈ ప్రకటనలో ఏమాత్రం వాస్తవం లేదని మంత్రి పొంగులేటి కొట్టిపారేశారు.
మేడారానికి కేంద్రం నుంచి ఎలాంటి నిధులు రాలేదని, కిషన్ రెడ్డి కేవలం మాటలు చెప్పడం తప్ప క్షేత్రస్థాయిలో చేసిందేమీ లేదని విమర్శించారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే మేడారం శాశ్వత అభివృద్ధి పనుల కోసం దాదాపు రూ. 250 కోట్లపైగా నిధులను వెచ్చిస్తోందని, భక్తుల సౌకర్యార్థం భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తోందని స్పష్టం చేశారు.
శాశ్వత అభివృద్ధికి ప్లాన్:
మేడారానికి వచ్చే కోట్ల మంది భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు తీసుకుంటోందని పొంగులేటి తెలిపారు.
"కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి సహకారం లేకపోయినా, మేడారాన్ని అద్భుతమైన పుణ్యక్షేత్రంగా తీర్చిదిద్దుతాం. కేవలం జాతర సమయాల్లోనే కాకుండా, ఏడాది పొడవునా భక్తులు వచ్చేలా మౌలిక సదుపాయాలను మెరుగుపరుస్తాం" అని ఆయన హామీ ఇచ్చారు.
రానున్న మున్సిపల్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో, నిధుల విషయంలో కేంద్రం అసత్య ప్రచారాలు చేస్తోందని ఆయన ఆరోపించారు.