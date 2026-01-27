  • Menu
Komatireddy Venkat Reddy: టీచర్లు తమ పిల్లలను సర్కారు బడిలోనే చదివించాలి..!

Highlights

Komatireddy Venkat Reddy: "పేదరికాన్ని పారద్రోలాలంటే అది కేవలం నాణ్యమైన విద్యతోనే సాధ్యం" అని రాష్ట్ర రోడ్లు, భవనాల శాఖ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్‌రెడ్డి అన్నారు.

కార్పొరేట్ స్థాయిలో ప్రభుత్వ పాఠశాలలు

ఈ సందర్భంగా జరిగిన సభలో మంత్రి మాట్లాడుతూ, ప్రభుత్వ పాఠశాలలను కార్పొరేట్ స్థాయికి దీటుగా తీర్చిదిద్దడమే తమ ప్రభుత్వ లక్ష్యమని చెప్పారు.

రూ. 200 కోట్లతో ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్స్: రాష్ట్రంలోని ప్రతి నియోజకవర్గంలో దాదాపు రూ.200 కోట్ల వ్యయంతో 'ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్స్' నిర్మిస్తున్నామని మంత్రి వెల్లడించారు.

కులమతాలకు అతీతంగా విద్య: విద్యార్థులందరూ ఎటువంటి బేధాలు లేకుండా ఒకే చోట నాణ్యమైన విద్యను అభ్యసించాలన్నదే ప్రభుత్వ ఆశయమని పేర్కొన్నారు.

గత పదేళ్లపై విమర్శలు

ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పటికీ, గత పదేళ్ల పాలనలో ప్రజల కనీస సమస్యలు మరియు విద్యా రంగంలోని లోపాలు తీరలేదని మంత్రి విమర్శించారు. ప్రస్తుత ప్రభుత్వం విద్యకు మొదటి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ నిధులు కేటాయిస్తోందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

ఉపాధ్యాయులకు కీలక సూచన

ప్రభుత్వ పాఠశాలలపై ప్రజల్లో నమ్మకం పెరగాలంటే మార్పు ఉపాధ్యాయుల నుంచే మొదలవ్వాలని కోమటిరెడ్డి సూచించారు. "ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో పనిచేస్తున్న ఉపాధ్యాయులు తమ పిల్లలను కూడా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోనే చదివించాలి. అప్పుడే విద్యా వ్యవస్థలో విప్లవాత్మక మార్పులు వస్తాయి" అని ఆయన కోరారు.

బొట్టుగూడలో నిర్మించిన ఈ కొత్త స్కూల్‌లో అత్యాధునిక తరగతి గదులు, డిజిటల్ లెర్నింగ్ సౌకర్యాలు మరియు విద్యార్థులకు అవసరమైన అన్ని మౌలిక వసతులు కల్పించినట్లు ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు.

