Municipal Elections 2026: నల్లగొండ అభివృద్ధి నా బాధ్యత: ఓటు వేసిన మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి!

Municipal Elections 2026: నల్లగొండ అభివృద్ధి నా బాధ్యత: ఓటు వేసిన మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి!
Highlights

Municipal Elections 2026: నల్లగొండ జిల్లా పబ్లిక్‌ స్కూల్‌లో మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు.

Municipal Elections 2026: నల్లగొండ జిల్లా పబ్లిక్‌ స్కూల్‌లో మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. నల్గొండలో ఒక సంవత్సరం తర్వాత ప్రజలు ఊహించని అభివృద్ధి జరుగుతుందని ఆయన అన్నారు. జిల్లా పరిధిలోని పలు దేవాలయాలను పున:నిర్మిస్తామని మంత్రి తెలిపారు. 200 కోట్ల రూపాయలతో ఎంజి యూనివర్సిటీలో ఆధునిక టెక్నాలజీ కోసం నిధులు కేటాయించామన్నారు. నల్గొండ ప్రజలందరిని తన గుండెల్లో పెట్టుకొని చూసుకుంటానని హామి ఇచ్చారు. ప్రతి ‎ఒక్కరూ తమ ఓటు హక్కును తప్పకుండా వినియోగించుకోవాలని మంత్రి కోమటిరెడ్డి సూచించారు.


