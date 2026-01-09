Mega Hyderabad Re-Design: మూడు జిల్లాలుగా భాగ్యనగరం.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సంచలన నిర్ణయం!
తెలంగాణలో జిల్లాల పునర్విభజనపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక నిర్ణయం. మెగా హైదరాబాద్ను మూడు జిల్లాలుగా ఏర్పాటు చేసేందుకు కసరత్తు. పరిపాలన సౌలభ్యం కోసం సరిహద్దుల సవరణకు ప్రభుత్వం ప్లాన్.
తెలంగాణలో జిల్లాల పునర్విభజన అంశం మరోసారి తెరపైకి వచ్చింది. గత ప్రభుత్వం అశాస్త్రీయంగా చేసిన జిల్లాల విభజన వల్ల ప్రజలు పడుతున్న ఇబ్బందులను తొలగించేందుకు రేవంత్ సర్కార్ సిద్ధమైంది. ఇందులో భాగంగా 'మెగా హైదరాబాద్'ను మూడు ప్రధాన జిల్లాలుగా విడగొట్టేందుకు కసరత్తు ముమ్మరం చేసింది.
ఎందుకు ఈ మార్పు?
గతంలో జరిగిన జిల్లాల విభజనలో భౌగోళికంగా అనేక లోపాలు ఉన్నాయని ప్రస్తుత ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ జిల్లాల మధ్య విస్తీర్ణ పరంగా భారీ వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ జిల్లా విస్తీర్ణం చాలా తక్కువగా ఉండగా, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ జిల్లాలు పాలనాపరంగా చాలా పెద్దవిగా ఉన్నాయి. ఈ అసమానతలను తొలగించి, పరిపాలనను ప్రజలకు చేరువ చేయడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది.
ప్రభుత్వ ప్లాన్ ఇదే..
మూడు సమాన జిల్లాలు: ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు (ORR) లోపల ఉన్న ప్రాంతాలన్నింటినీ కలిపి మూడు సమాన స్థాయి జిల్లాలుగా ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
మెగా సిటీ ఫోకస్: ఇటీవల మున్సిపాలిటీలను జీహెచ్ఎంసీలో విలీనం చేయడంతో ఏర్పడిన 'మెగా హైదరాబాద్'ను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ విభజన జరగనుంది.
మెరుగైన సేవలు: ఇలా విభజించడం వల్ల ట్రాఫిక్ నియంత్రణ, శాంతి భద్రతల పరిరక్షణ మరియు మున్సిపల్ సేవలు ప్రజలకు మరింత వేగంగా అందుతాయని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమీక్ష:
తాజాగా ఉన్నతాధికారులతో భేటీ అయిన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి.. జిల్లాల సరిహద్దుల సవరణపై దిశానిర్దేశం చేశారు. మండలాలకు, జిల్లా కేంద్రాలకు మధ్య ఉన్న దూరాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని నివేదిక రూపొందించాలని ఆదేశించారు. దీనిపై ఇప్పటికే రెవెన్యూ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి అసెంబ్లీలో స్పష్టత ఇచ్చారు.
సాంకేతిక ఇబ్బందులు ఉన్నాయా?
కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టబోయే జనగణన (Census) దృష్ట్యా ఇప్పటికే సరిహద్దులను అధికారులు ఖరారు చేశారు. ఈ సమయంలో మార్పులు చేస్తే తలెత్తే పరిణామాలను అధికారులు ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. అయితే, ప్రజల సౌకర్యార్థం శాస్త్రీయంగా ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం పట్టుదలతో ఉంది.
త్వరలోనే ఈ 'మెగా హైదరాబాద్' విభజనపై ప్రభుత్వం అధికారిక ప్రకటన చేసే అవకాశం ఉంది.