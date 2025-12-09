School Bus Accident: మేడ్చల్ జిల్లా నాగారంలో ఆగి ఉన్న లారీని ఢీ కొట్టిన డివైన్ గ్రేస్ స్కూల్ బస్
School Bus Accident: మేడ్చల్ జిల్లాలో మంగళవారం ఉదయం రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది.
School Bus Accident: మేడ్చల్ జిల్లాలో మంగళవారం ఉదయం రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. నాగారం చౌరస్తా వద్ద డివైన్ గ్రేస్ (Divine Grace) స్కూల్ బస్సు అదుపు తప్పి ముందు వెళ్తున్న లారీని ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న ఇద్దరు విద్యార్థులకు స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. ఈ ప్రమాదానికి బస్సు డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యమే కారణమని స్థానికులు చెబుతున్నారు. అతివేగం, అజాగ్రత్త కారణంగానే ఈ ఘటన జరిగిందని వారు పేర్కొన్నారు.
ప్రమాదంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు, బస్సు డ్రైవర్కు బారీ వాహనం (Heavy Vehicle) నడపడానికి అవసరమైన హెవీ లైసెన్స్ (Heavy License) లేదని ఆరోపించారు. ఈ నిర్లక్ష్యంపై స్కూల్ యాజమాన్యంపై చర్యలు తీసుకోవాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని గాయపడిన విద్యార్థులను చికిత్స నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. స్కూల్ బస్సుల నిర్వహణ మరియు డ్రైవర్ల అర్హతలపై అధికారులు పర్యవేక్షణ పెంచాలని ఈ ప్రమాదం మరోసారి హెచ్చరిస్తోంది.