Medaram Jatara 2026: మేడారం జాతర హుండీల లెక్కింపు షురూ.. కొబ్బరికాయ కొట్టి ప్రారంభించిన మంత్రి కొండా సురేఖ!
Medaram Jatara 2026: దక్షిణ భారత కుంభమేళాగా ప్రసిద్ధి చెందిన మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ మహా జాతర హుండీల లెక్కింపు ప్రక్రియ అధికారికంగా ప్రారంభమైంది. గురువారం హనుమకొండలోని టీటీడీ కళ్యాణ మండపంలో రాష్ట్ర కొండా సురేఖ కొబ్బరికాయ కొట్టి ఈ లెక్కింపును పర్యవేక్షించారు.
788 హుండీలు.. 10 రోజుల సమయం:
ఈ ఏడాది మేడారం జాతరలో భక్తుల కానుకల సేకరణ కోసం అధికారులు మొత్తం 788 హుండీలను ఏర్పాటు చేశారు. జాతరకు భారీగా తరలివచ్చిన భక్తులు తమ మొక్కులను కానుకల రూపంలో సమర్పించుకున్నారు. భారీ స్థాయిలో ఉన్న ఈ హుండీల లెక్కింపు ప్రక్రియ పూర్తి కావడానికి సుమారు 10 రోజుల సమయం పట్టే అవకాశం ఉందని అధికారులు వెల్లడించారు.
గత ఏడాది రికార్డు ఆదాయం:
గత జాతర సందర్భంగా హుండీల ద్వారా దాదాపు రూ. 13 కోట్ల ఆదాయం లభించిందని ఈ సందర్భంగా మంత్రి కొండా సురేఖ గుర్తు చేశారు. ఈసారి భక్తుల రద్దీ దృష్ట్యా ఆదాయం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. కట్టుదిట్టమైన భద్రత, సీసీ కెమెరాల నిఘా మధ్య ఈ లెక్కింపు పారదర్శకంగా కొనసాగుతోంది.