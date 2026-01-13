బుద్వేల్లో అగ్నిప్రమాదం
Highlights
రాజేంద్రనగర్ పరిధిలోని బుద్వేల్లో ఉన్న ఒక ప్లాస్టిక్ రీసైక్లింగ్ పరిశ్రమలో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. పరిశ్రమలో భారీగా ప్లాస్టిక్ నిల్వలు ఉండటంతో...
రాజేంద్రనగర్ పరిధిలోని బుద్వేల్లో ఉన్న ఒక ప్లాస్టిక్ రీసైక్లింగ్ పరిశ్రమలో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. పరిశ్రమలో భారీగా ప్లాస్టిక్ నిల్వలు ఉండటంతో మంటలు శరవేగంగా వ్యాపించాయి. ఫలితంగా ఆ ప్రాంతమంతా దట్టమైన నల్లటి పొగ అలుముకుంది.
సహాయక చర్యలు
సమాచారం అందుకున్న వెంటనే అగ్నిమాపక యంత్రాలు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నాయి. మంటలను అదుపు చేసేందుకు సిబ్బంది తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు.
ప్రమాద తీవ్రతను చూసి స్థానిక ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. పొగ కారణంగా పరిసర ప్రాంతాల్లో ఊపిరి పీల్చుకోవడం ఇబ్బందిగా మారినట్లు సమాచారం.
ప్రమాదానికి గల కారణాలు మరియు ఆస్తి నష్టం వివరాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.
