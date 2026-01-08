  • Menu
Home  > తెలంగాణ

Chinese Manja: హైదరాబాద్‌లో భారీగా చైనా మాంజా పట్టివేత

Chinese Manja: హైదరాబాద్‌లో భారీగా చైనా మాంజా పట్టివేత
x

Chinese Manja: హైదరాబాద్‌లో భారీగా చైనా మాంజా పట్టివేత

Highlights

Chinese Manja: సంక్రాంతి పండుగ వేళ హైదరాబాద్‌లో భారీగా నిషేధిత చైనా మాంజాను పోలీసులు, అటవీశాఖ అధికారులు సీజ్ చేశారు.

Chinese Manja: సంక్రాంతి పండుగ వేళ హైదరాబాద్‌లో భారీగా నిషేధిత చైనా మాంజాను పోలీసులు, అటవీశాఖ అధికారులు సీజ్ చేశారు. పక్షులతో పాటు మనుషుల ప్రాణాలకు ముప్పుగా మారిన ఈ నైలాన్ మాంజాను విక్రయిస్తున్న ముఠాల గుట్టురట్టు చేశారు.

తనిఖీల్లో భాగంగా దాదాపు రూ.1.2 కోట్ల విలువైన నిషేధిత చైనా మాంజాను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దిల్లీ, సూరత్, మహారాష్ట్ర వంటి ప్రాంతాల నుంచి స్థానిక దుకాణాదారులు రహస్యంగా ఈ మాంజాను తెప్పిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం చైనా మాంజాపై పూర్తిస్థాయి నిషేధం ఉన్నప్పటికీ, కొందరు వ్యాపారులు అధిక లాభాల కోసం దీనిని మార్కెట్లోకి తెస్తున్నారు.

పతంగులు ఎగురవేసే క్రమంలో ఈ గట్టి మాంజా విద్యుత్ తీగలకు, చెట్లకు వేలాడుతూ ప్రయాణికుల మెడకు చుట్టుకుంటోంది. దీనివల్ల వాహనదారులు తీవ్ర గాయాలపాలు కావడమే కాకుండా ప్రాణాలు కోల్పోతున్న ఘటనలు తరచూ వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick