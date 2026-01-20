Mangoes: మూడు నెలల ముందే మార్కెట్లోకి మామిడి..ధర ఎంతంటే..?
Mangoes: మామిడి పళ్ల సీజన్కు ఇంకా కొంత సమయం ఉన్నప్పటికీ, హైదరాబాద్లోని పలు మార్కెట్లు ఇప్పటికే మామిడి పళ్లతో సందడిగా మారాయి. పండ్లలో రాజుగా పేరొందిన మామిడి ముందుగానే దర్శనమివ్వడం కొంతమందికి ఆనందాన్ని కలిగిస్తున్నా, ధరలు మరియు రుచి విషయంలో మాత్రం వినియోగదారులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎర్రగడ్డ, మెహిదీపట్నం, ఎంజే మార్కెట్ వంటి నగరంలోని ప్రధాన మార్కెట్లలో ప్రస్తుతం బంగినపల్లి, బెనిషాన్ రకాల మామిడి పళ్లు కనిపిస్తున్నాయి.
నాణ్యతను బట్టి ప్రస్తుతం బంగినపల్లి మామిడి కిలో ధర రూ.200 నుంచి రూ.300 మధ్య ఉంది. సాధారణంగా సీజన్ సమయంలో కిలోకు రూ.50 నుంచి రూ.60కే లభించే మామిడి, ఇప్పుడు ఇంత అధిక ధరకు రావడంతో చాలా మంది కొనుగోలుదారులు వెనుకంజ వేస్తున్నారు. ధర ఎక్కువగా ఉండటమే కాకుండా, ఈ పళ్లలో పులుపు ఎక్కువగా ఉండి, ఆశించినంత తీపి రుచి లేదని వినియోగదారులు చెబుతున్నారు.
వ్యాపారుల మాటల్లో, హైబ్రిడ్ సాగు పద్ధతులు, వాతావరణంలో మార్పులు, అకాల వర్షాలు వంటి కారణాల వల్ల మామిడి పంట ముందుగానే మార్కెట్కు చేరుతోందని తెలుస్తోంది. “ఇప్పటి రోజుల్లో పండ్లకు ప్రత్యేకమైన సీజన్ అనేదే కనిపించడం లేదు. ఏ పండు అయినా ఏ కాలంలోనైనా దొరుకుతోంది. మామిడి కూడా అలాగే మారిపోయింది,” అని ఎర్రగడ్డ రైతు బజార్కు చెందిన ఓ వ్యాపారి తెలిపారు. మరో వ్యాపారి అయితే, గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా సంక్రాంతి సమయానికే మామిడి పళ్లు మార్కెట్లోకి వస్తున్నాయని చెప్పారు.
మొత్తానికి, మామిడి పళ్లు సీజన్కు ముందే అందుబాటులోకి వచ్చినా, అధిక ధరలు మరియు రుచిలో లోటు కారణంగా విక్రయాలు ఆశించిన స్థాయిలో జరగడం లేదని స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.