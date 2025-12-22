Road Accident: మంచిర్యాల జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం.. ముగ్గురి మృతి
Highlights
Road Accident: మంచిర్యాల జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. జైపూర్లో ఇందారం ఎక్స్ రోడ్డు దగ్గర.. ఆగి ఉన్న బొలీరో వాహనాన్ని వేగంగా వస్తున్న లారీ ఢీకొన్నది.
Road Accident: మంచిర్యాల జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. జైపూర్లో ఇందారం ఎక్స్ రోడ్డు దగ్గర.. ఆగి ఉన్న బొలీరో వాహనాన్ని వేగంగా వస్తున్న లారీ ఢీకొన్నది. ఈ ప్రమాదంలో ముగ్గురు మృతి చెందగా.. మరో 11 మందికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. స్థానికులు వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. గాయపడిన వారిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. మహారాష్ట్ర నుంచి 23 మంది కూలీలతో కరీంనగర్ కు వెళుతుండగా ఈ ఘటన చోటు చేసుకుందన్నారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
Next Story