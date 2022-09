Khammam: షాకింగ్‌.. బైక్ లిఫ్ట్ అడిగాడు.. మార్గమధ్యంలో ఇంజిక్షన్ ఇచ్చి చంపేశాడు

Khammam: ఖమ్మం జిల్లాలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. ముదిగొండ మండలం వల్లభి గ్రామానికి చెందిన జమాల్‌ అనే వ్యక్తి.. బైక్‌పై బయటకు వెళ్తుండగా ఓ గుర్తుతెలియని వ్యక్తి లిఫ్ట్‌ అడిగాడు. జమాల్‌ ఆ వ్యక్తిని బైక్‌పై ఎక్కించుకొని బయల్దేరాడు. అయితే మార్గమధ్యంలో లిఫ్ట్‌ అడిగిన వ్యక్తి జమాల్‌కు ఓ ఇంజక్షన్‌ ఇచ్చాడు. దీంతో జమాల్‌ కిందపడిపోగానే ఇంజక్షన్‌ ఇచ్చిన వ్యక్తి అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు. ఇది గమనించిన స్థానికులు జమాల్‌ను హుటాహుటిన ఆస్పత్రికి తరలించారు. అయితే అప్పటికే జమాల్‌ మృతి చెందినట్టు వైద్యులు నిర్ధారించారు. వల్లభి గ్రామం నుంచి గండ్రాయి వెళ్తుండగా ఈ ఘటన జరిగింది. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు.. కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.