Mahesh Kumar Goud: పంచాయతీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ను దీవించారు
Mahesh Kumar Goud: గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ప్రజలు కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆదరించారని, ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలకు అనుకూలంగా ఓటు వేశారని తెలంగాణ పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ అన్నారు. శుక్రవారం (నేడు) మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన, పంచాయతీ ఎన్నికల ఫలితాలపై సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.
మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ కీలక వ్యాఖ్యలు:
"గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ప్రజలు కాంగ్రెస్ పార్టీని దీవించారు. మా ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు బాగున్నందునే ప్రజలు మమ్మల్ని ఆదరించారు."మొదటి విడత ఎన్నికల్లో 65 శాతానికి పైగా కాంగ్రెస్ మద్దతుదారులు విజయం సాధించారని ఆయన వెల్లడించారు. రాబోయే రెండో విడత మరియు మూడో విడత ఎన్నికల్లో మరింత మెరుగైన ఫలితాలను సాధిస్తామని, కాంగ్రెస్ హవా కొనసాగుతుందని ఆయన విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ గ్రామీణ రాజకీయాల్లో కాంగ్రెస్ స్థానాన్ని బలోపేతం చేసుకోవడంలో విజయవంతమైందని సూచిస్తున్నాయి.