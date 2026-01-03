KTR: ఆటో డ్రైవర్లను అక్రమంగా అరెస్టు చేయడం సరికాదు
KTR: ఆటో డ్రైవర్ల అరెస్టులపై బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ (KTR) కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ఎన్నికల హామీల అమలు కోసం అసెంబ్లీ ముట్టడికి పిలుపునిచ్చిన ఆటో డ్రైవర్లను అక్రమంగా నిర్బంధించడం ప్రజాస్వామ్య విరుద్ధమని ఆయన మండిపడ్డారు.
నిర్బంధాలపై కేటీఆర్ ఆగ్రహం:
శుక్రవారం నుంచే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆటో యూనియన్ నేతలను, వేలాది మంది డ్రైవర్లను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకోవడాన్ని కేటీఆర్ తప్పుబట్టారు. పోలీస్ స్టేషన్లలో వారిని నిర్బంధించడం దుర్మార్గమైన చర్య అని విమర్శించారు.
"ఎన్నికలప్పుడు ఆటో డ్రైవర్లకు రంగురంగుల హామీలిచ్చి, ఇప్పుడు వాటిని ప్రశ్నిస్తే గొంతు నొక్కుతారా?" అని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీశారు. నిర్బంధాలతో ఉద్యమాలను ఆపలేరని హెచ్చరించారు.
అరెస్టయిన ఆటో కార్మికులను, యూనియన్ నేతలను వెంటనే బేషరతుగా విడుదల చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు.
ప్రభుత్వానికి డిమాండ్లు:
ఆటో డ్రైవర్ల ఆత్మహత్యలు ఆగిపోవాలంటే ప్రభుత్వం మాట తప్పకూడదని కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు ఆయన ప్రధాన డిమాండ్లు ఇవే:
ఆటో డ్రైవర్ల సంక్షేమం మరియు హామీల అమలుపై ప్రభుత్వం ఇవాళే అసెంబ్లీలో స్పష్టమైన ప్రకటన చేయాలి.
ఆటో డ్రైవర్లకు ఇచ్చిన ప్రతి వాగ్దానాన్ని తక్షణమే అమలు చేసి వారి కుటుంబాలను ఆదుకోవాలి.