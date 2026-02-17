కేసీఆర్ తెలంగాణ హీరో.. సంచులు మోసేవారికి జాతి గురించి ఏం తెలుసు?: జన్మదిన వేడుకల్లో కేటీఆర్ ఘాటు వ్యాఖ్యలు!
KTR: తెలంగాణ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, బీఆర్ఎస్ అధినేత కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు (కేసీఆర్) జన్మదిన వేడుకలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఘనంగా జరిగాయి.
KTR: తెలంగాణ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, బీఆర్ఎస్ అధినేత కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు (కేసీఆర్) జన్మదిన వేడుకలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఘనంగా జరిగాయి. మంగళవారం హైదరాబాద్లోని తెలంగాణ భవన్లో జరిగిన ప్రధాన వేడుకలకు బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ హాజరయ్యారు. పార్టీ శ్రేణుల మధ్య కేక్ కట్ చేసి సంబరాలు నిర్వహించిన అనంతరం ఆయన ప్రత్యర్థులపై నిప్పులు చెరిగారు.
ఈ సందర్భంగా కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ.. "కేసీఆర్ నాయకత్వంలోనే తెలంగాణ అన్ని రంగాల్లో అగ్రస్థానానికి చేరుకుంది. ఆయన కేవలం ఒక నాయకుడు మాత్రమే కాదు, తెలంగాణ జాతి హీరో. కేసీఆర్పై ఇష్టమొచ్చినట్లు మాట్లాడుతున్న వారు చరిత్రను గుర్తుంచుకోవాలి. సంచులు మోసేవారికి ఈ నేల గౌరవం, ఈ జాతి గొప్పతనం గురించి ఏం తెలుస్తుంది?" అని ప్రశ్నించారు.
తెలంగాణలో కేవలం రెండే జాతులు ఉన్నాయని కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు. "ఒకటి తెలంగాణ అభ్యున్నతిని కోరే 'తెలంగాణ జాతి', మరొకటి రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను దెబ్బతీసే 'రాష్ట్ర ద్రోహుల జాతి'. మాది రుద్రమదేవి, కొమురం భీం, సర్వాయి పాపన్న, ఐలమ్మ వంటి వీరుల వారసత్వం. ఢిల్లీ అధిష్ఠానం ఆడించే బానిస బతుకులు మాకు తెలియవు" అని విమర్శించారు.
తెలంగాణ ప్రజల గుండెల్లో కేసీఆర్ సుస్థిర స్థానం సంపాదించుకున్నారని, ఆయన మళ్ళీ రాష్ట్రాన్ని ముందుకు నడిపించేందుకు నిండు నూరేళ్లూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని భగవంతుడిని కోరుకుంటున్నట్లు కేటీఆర్ తెలిపారు. కేసీఆర్ పుట్టినరోజును పురస్కరించుకుని రాష్ట్రంలోని అన్ని నియోజకవర్గాల్లో పార్టీ శ్రేణులు రక్తదాన శిబిరాలు, అన్నదాన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాయి.
ఈ వేడుకల్లో పలువురు మాజీ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు మరియు పెద్ద ఎత్తున కార్యకర్తలు పాల్గొని కేసీఆర్కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.