KTR: అబద్ధాల పాలన వద్దు.. సీఎం రేవంత్కు కేటీఆర్ బహిరంగ లేఖ!
KTR Open Letter to CM Revanth Reddy: తెలంగాణలో అధికార కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ మరోసారి విరుచుకుపడ్డారు.
KTR Open Letter to CM Revanth Reddy: తెలంగాణలో అధికార కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ మరోసారి విరుచుకుపడ్డారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి ఆయన ఒక బహిరంగ లేఖ రాస్తూ.. ఇచ్చిన హామీల అమలులో ప్రభుత్వం ఘోరంగా విఫలమైందని ధ్వజమెత్తారు. ముఖ్యంగా రాబోయే బడ్జెట్లో 'ఆరు గ్యారెంటీలకు' స్పష్టమైన నిధుల కేటాయింపులు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
95 శాతం హామీలు పెండింగ్లోనే:
కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చి రెండున్నర ఏళ్లు గడుస్తున్నా, ప్రజలకు ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకోలేదని కేటీఆర్ విమర్శించారు. "నేటికీ 95 శాతం హామీలు పెండింగ్లోనే ఉన్నాయి. ఆరు గ్యారెంటీలను గాలికి వదిలేశారు. చట్టబద్ధత కల్పిస్తామన్న హామీ ఏమైంది?" అని ఆయన ప్రశ్నించారు. ఈసారి బడ్జెట్లో నిధులు కేటాయించకుంటే తెలంగాణ ప్రజలు ఇంకా ఓపిక పట్టే ప్రసక్తే లేదని స్పష్టం చేశారు.
వర్గాల వారీగా డిమాండ్లు:
లేఖలో కేటీఆర్ ప్రధానంగా ఐదు వర్గాల ప్రయోజనాలను ప్రస్తావించారు:
మహిళలు & వృద్ధులు: మహాలక్ష్మి పథకం, పెన్షన్ల పెంపుపై స్పష్టత ఇవ్వాలి.
యువత & విద్యార్థులు: నిరుద్యోగ భృతి, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ల భరోసా కల్పించాలి.
రైతన్నలు: రైతు భరోసా, రుణమాఫీ వంటి కీలక హామీలకు నిధులు కేటాయించాలి.
ప్రజా పోరాటం తప్పదు:
హామీల అమలుకు బడ్జెట్లో ఫండ్స్ కేటాయించకపోతే, ప్రభుత్వంపై ప్రజల తరఫున తీవ్రమైన ఒత్తిడి తీసుకొస్తామని కేటీఆర్ హెచ్చరించారు. బడ్జెట్ సాక్షిగా ప్రభుత్వం తన చిత్తశుద్ధిని నిరూపించుకోవాలని, లేనిపక్షంలో కాంగ్రెస్కు ప్రజలే తగిన బుద్ధి చెబుతారని లేఖలో పేర్కొన్నారు.
ప్రస్తుతం ఈ లేఖ రాజకీయ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. బడ్జెట్ సమావేశాల వేళ కేటీఆర్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు అసెంబ్లీలో కూడా వేడి పుట్టించే అవకాశం కనిపిస్తోంది.