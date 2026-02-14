KTR: మున్సిపల్ ఫలితాలపై కేటీఆర్ కీలక వ్యాఖ్యలు.. అరెస్టు చేసినా సిద్ధమేనంటూ సవాల్!
KTR: తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల అనంతరం బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ మీడియా ప్రతినిధులతో ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రభావం అసెంబ్లీ ఎన్నికలపై ఏమాత్రం ఉండదని, ఏపీ ఫలితాలే ఇందుకు నిదర్శనమని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
"మేము 30 మున్సిపాలిటీలకు పైగా సులువుగా గెలుస్తామని భావించాం, కానీ ఫలితాలు కొంత తగ్గాయి. అయితే హంగ్ వచ్చిన చోట కూడా పరిస్థితి మాకు అనుకూలంగానే ఉంది. కాంగ్రెస్కు కూడా ఆశించిన స్థాయిలో మున్సిపాలిటీలు రాలేదు" అని కేటీఆర్ విశ్లేషించారు. కరీంనగర్, నిజామాబాద్ మినహాయిస్తే రాష్ట్రంలో బీజేపీ ప్రభావం ఎక్కడా లేదని ఆయన కొట్టిపారేశారు. పార్లమెంట్ ఎన్నికల తర్వాత జరిగిన పంచాయతీ, మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ ఓటింగ్ శాతం మరియు బలం గణనీయంగా పెరిగిందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
ఫార్ములా-ఈ రేస్ మరియు ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులపై కేటీఆర్ ఘాటుగా స్పందించారు. "ఫార్ములా-ఈ కేసులో ఏమీ లేదని ఏసీబీ అధికారులే చెబుతున్నారు. ఇప్పటివరకు ఐదుసార్లు విచారణకు హాజరయ్యాను, మళ్ళీ పిలిస్తే వెళ్తాను. ప్రభుత్వం కావాలని నన్ను అరెస్టు చేయాలని చూసినా నేను సిద్ధమే" అని సవాల్ విసిరారు.
కొత్తగూడెంలో సీపీఐకి మద్దతు ప్రకటించడంపై వస్తున్న విమర్శలకు కేటీఆర్ సమాధానమిచ్చారు. సింగరేణి కార్మికులకు ఒక స్పష్టమైన మరియు సానుకూల సందేశం ఇవ్వాలన్న ఉద్దేశంతోనే సీపీఐకి మద్దతు ఇవ్వాలని నిర్ణయించినట్లు ఆయన తెలిపారు.