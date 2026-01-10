KTR: కేటీఆర్కు మరో అంతర్జాతీయ ఆహ్వానం.. హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో ప్రసంగించాలని పిలుపు
KTR: బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, తెలంగాణ మంత్రి కేటీఆర్కు మరో అంతర్జాతీయ ఆహ్వానం లభించింది.
KTR: బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, తెలంగాణ మంత్రి కేటీఆర్కు మరో అంతర్జాతీయ ఆహ్వానం లభించింది. అమెరికాలోని హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ 23వ ఎడిషన్ ఇండియా కాన్ఫరెన్స్లో ప్రసంగించాలని ఆయనకు ఆహ్వానం ఇచ్చింది. హైదరాబాద్, తెలంగాణపై అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఆసక్తి పెంపొందించడంలో కేటీఆర్ కీలక పాత్ర పోషించారని నిర్వాహకులు తెలిపారు.
ఈ కాన్ఫరెన్స్ ఫిబ్రవరి 14, 15న హార్వర్డ్ క్యాంపస్లో “ది ఇండియా వి ఇమాజిన్” అనే థీమ్తో జరుగుతుంది. భారత్, దక్షిణాసియా దేశాల విద్యార్థులు, ప్రొఫెసర్లు, వ్యాపారవేత్తలు, పాలసీ మేకర్స్, సాంస్కృతిక నిపుణులు హాజరు కావనున్నారు.
గతంలో నీతా అంబానీ, నితిన్ గడ్కరీ, జైరాం రమేశ్, అజీమ్ ప్రేమ్జీ వంటి ప్రముఖులు ప్రసంగించారు. సదస్సులో తొలి రోజు హార్వర్డ్ కెన్నెడీ స్కూల్లో పాలన, అభివృద్ధి, పబ్లిక్ పాలసీ అంశాలపై చర్చ జరుగగా, రెండో రోజు హార్వర్డ్ బిజినెస్ స్కూల్లో బిజినెస్, ఆంత్రప్రెన్యూర్షిప్, గ్లోబల్ ఎకానమీ అంశాలపై చర్చలు జరిగతాయి. రెండో రోజు కేటీఆర్ ప్రసంగించనున్నారు.