Hyderabad: స్పా సెంటర్లపై పోలీసుల మెరుపు దాడులు.. 20 మంది అరెస్ట్!

KPHB Spa Center Raid: భాగ్యనగరంలోని కేపీహెచ్‌బీ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా కొనసాగుతున్న స్పా సెంటర్లపై పోలీసులు కొరడా ఝులిపించారు.

KPHB Spa Center Raid: భాగ్యనగరంలోని కేపీహెచ్‌బీ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా కొనసాగుతున్న స్పా సెంటర్లపై పోలీసులు కొరడా ఝులిపించారు. పక్కా సమాచారంతో బుధవారం నిర్వహించిన ఆకస్మిక దాడుల్లో రెండు స్పా సెంటర్ల గుట్టు రట్టు చేశారు. ఈ వ్యవహారంలో సుమారు 20 మందిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

కేపీహెచ్‌బీ కాలనీలోని కొన్ని స్పా సెంటర్లలో చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాలు జరుగుతున్నాయని పోలీసులకు రహస్య సమాచారం అందింది. దీంతో ఇన్‌స్పెక్టర్ రాజశేఖర్ రెడ్డి నేతృత్వంలో పోలీసులు ప్రత్యేక బృందాలుగా విడిపోయి ఏకకాలంలో రెండు సెంటర్లపై దాడులు చేపట్టారు. తనిఖీల సమయంలో నిర్వాహకులు నిబంధనలను యథేచ్ఛగా ఉల్లంఘిస్తున్నట్లు గుర్తించారు.

"నిబంధనలకు విరుద్ధంగా కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు ప్రాథమికంగా గుర్తించాం. చట్టాన్ని అతిక్రమించే వారు ఎంతటి వారైనా సరే కఠిన చర్యలు తప్పవు." - రాజశేఖర్ రెడ్డి, ఇన్‌స్పెక్టర్

ఈ మెరుపు దాడుల్లో అరెస్టైన 20 మందిని వెంటనే కేపీహెచ్‌బీ పోలీస్ స్టేషన్‌కు తరలించారు. వీరిపై సంబంధిత సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేసినట్లు ఎస్సై వెల్లడించారు. స్పా సెంటర్ల ముసుగులో అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడితే ఉపేక్షించేది లేదని, నిరంతరం నిఘా కొనసాగిస్తామని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు. స్థానికంగా ఈ దాడులు కలకలం రేపాయి.

