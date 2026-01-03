Pawan Kalyan: "కొండగట్టు నాకు పునర్జన్మనిచ్చింది": అంజన్న సన్నిధిలో పవన్ కల్యాణ్ భావోద్వేగం
Pawan Kalyan: కొండగట్టు అంజన్న క్షేత్రం తనకు పునర్జన్మనిచ్చిందని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఉద్వేగంగా వ్యాఖ్యానించారు. జగిత్యాల జిల్లాలోని కొండగట్టు ఆంజనేయస్వామి ఆలయ అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేసిన సందర్భంగా ఆయన పాత జ్ఞాపకాలను నెమరువేసుకున్నారు.
అంజన్నే నన్ను కాపాడారు: పవన్ కల్యాణ్
గతంలో ఎన్నికల ప్రచార సమయంలో జరిగిన ప్రమాదాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ పవన్ భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు.
గతంలో జరిగిన హైటెన్షన్ విద్యుత్ ప్రమాదం నుంచి తృటిలో ప్రాణాలతో బయటపడటం దైవలీలని ఆయన అన్నారు. ఆ ప్రమాదం నుంచి తాను ఎలా బయటపడ్డానో ఇప్పటికీ ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుందని, ఆ అంజన్నే తనను కాపాడారని బలంగా నమ్ముతానని తెలిపారు. అందుకే తన ఎన్నికల ప్రచార వాహనం 'వారాహి'కి కూడా ఇక్కడే పూజలు చేయించానని గుర్తుచేశారు.
అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన
తిరుమల తిరుమల దేవస్థానం (TTD) నిధులతో చేపట్టనున్న పలు నిర్మాణాలకు పవన్ కల్యాణ్ భూమిపూజ చేశారు.
భక్తుల వసతి కోసం సత్రం, స్వామివారి దీక్షాపరుల సౌకర్యార్థం దీక్ష విరమణ మండపం నిర్మించనున్నారు.
టీటీడీ సభ్యులు, తెలంగాణ నాయకుల సహకారం వల్లే ఈ అభివృద్ధి పనులు సాధ్యమయ్యాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ముఖ్య అతిథులు
ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు, తెలంగాణ మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్, పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు మరియు జనసేన నాయకులు పాల్గొన్నారు.