Kodad Municipal Election Results 2026: కోదాడలో ‘హస్తం’ సునామీ: మున్సిపాలిటీ క్లీన్ స్వీప్.. 27 వార్డుల్లో కాంగ్రెస్ జయకేతనం!
Kodad Municipal Election Results 2026: సూర్యాపేట జిల్లాలోని కీలకమైన కోదాడ మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ తిరుగులేని విజయాన్ని నమోదు చేసింది.
Kodad Municipal Election Results 2026: సూర్యాపేట జిల్లాలోని కీలకమైన కోదాడ మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ తిరుగులేని విజయాన్ని నమోదు చేసింది. జిల్లావ్యాప్తంగా అధికార పార్టీ హవా కొనసాగుతుండగా, కోదాడ ఓటర్లు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులకు బ్రహ్మరథం పట్టారు. ఏకపక్షంగా సాగిన ఈ ఫలితాల్లో విపక్షాలు కనీస పోటీని కూడా ఇవ్వలేకపోయాయి.
ఏకపక్షంగా గెలుపు లెక్కలు:
మున్సిపాలిటీలోని మొత్తం 35 వార్డులకు జరిగిన ఎన్నికల తుది ఫలితాలు ఇలా ఉన్నాయి:
కాంగ్రెస్: 27 వార్డులు
బీఆర్ఎస్: 03 వార్డులు
స్వతంత్రులు (Independents): 05 వార్డులు
కోదాడ గడ్డపై కాంగ్రెస్ తన రాజకీయ పట్టును మరోసారి నిరూపించుకుంది. 35 స్థానాల్లో ఏకంగా 27 చోట్ల జయకేతనం ఎగురవేసి, మున్సిపల్ పీఠాన్ని భారీ మెజారిటీతో దక్కించుకుంది. ప్రధాన ప్రతిపక్షం బీఆర్ఎస్ కేవలం 3 వార్డులకే పరిమితమై భారీ పరాజయాన్ని చవిచూడగా, ఐదుగురు స్వతంత్ర అభ్యర్థులు విజయం సాధించడం గమనార్హం. ఈ చారిత్రాత్మక విజయం నేపథ్యంలో కోదాడ పట్టణంలో కాంగ్రెస్ శ్రేణులు భారీ ఎత్తున విజయోత్సవ ర్యాలీలు నిర్వహిస్తూ, రంగులు చల్లుకుంటూ పండగ చేసుకుంటున్నారు.