Kishan Reddy: రేవంత్రెడ్డిపై కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి విమర్శలు: కాంగ్రెస్-బీఆర్ఎస్కు అవగాహన కుదిరింది!
Kishan Reddy: జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికల ప్రచారం సందర్భంగా కేంద్ర మంత్రి, భాజపా నాయకులు జి. కిషన్ రెడ్డి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డిపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. జూబ్లీహిల్స్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏం చేయనుందో చెప్పకుండా ముఖ్యమంత్రి ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు. జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గం, యూసఫ్గూడ డివిజన్, వెంకటగిరిలో కిషన్ రెడ్డి పాదయాత్ర నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఇంటింటికీ వెళ్లి ఓట్లు అభ్యర్థించారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రజలకు వివరిస్తూ, భాజపా అభ్యర్థి లంకల దీపక్ రెడ్డిని గెలిపించాలని ఆయన కోరారు. కిషన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ... "భాజపా (BJP), భారత రాష్ట్ర సమితి (BRS) మధ్య ఎలాంటి అవగాహనా ఒప్పందం జరగలేదని నేను స్పష్టం చేస్తున్నాను. నిజానికి, కేసీఆర్ గతంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో కేంద్ర మంత్రిగా పనిచేశారు. కాబట్టి కాంగ్రెస్, భారత రాష్ట్ర సమితి మధ్యనే అవగాహన కుదిరిందని నేను బలంగా చెబుతున్నాను." రాష్ట్రంతో పాటు జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో కూడా ప్రజలు మార్పు కోరుకుంటున్నారని, భాజపా గెలుపు ఖాయమని కిషన్ రెడ్డి ధీమా వ్యక్తం చేశారు.