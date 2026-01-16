Kishan Reddy: హైదరాబాద్ మెట్రో ఫేజ్-2: సీఎం రేవంత్కు కిషన్ రెడ్డి లేఖ.. ఆ ఇద్దరు అధికారుల పేర్లు వెంటనే పంపాలని విజ్ఞప్తి!
హైదరాబాద్ మెట్రో రెండో దశ పనుల పురోగతిపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి కిషన్ రెడ్డి లేఖ రాశారు. ఎల్ అండ్ టీ నుండి మెట్రో ఫేజ్-1 స్వాధీనం మరియు కేంద్ర-రాష్ట్ర సంయుక్త కమిటీ ఏర్పాటుపై కేంద్రమంత్రి ఖట్టర్ చేసిన సూచనలను ఇందులో వివరించారు.
Kishan Reddy: భాగ్యనగర మెట్రో రెండో దశ విస్తరణ పనుల్లో వేగం పెంచేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని, అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి తగిన స్పందన రావాల్సి ఉందని కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు శుక్రవారం ఆయన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి ఒక బహిరంగ లేఖ రాశారు.
ముందు మొదటి దశను 'టేకోవర్' చేయండి
కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి మనోహర్లాల్ ఖట్టర్తో తాను జరిపిన చర్చల సారాంశాన్ని కిషన్ రెడ్డి లేఖలో వివరించారు. మెట్రో రెండో దశ నిర్మాణం చేపట్టాలంటే, తొలుత మెట్రో మొదటి దశను (Phase-1) ఎల్ అండ్ టీ (L&T) సంస్థ నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకోవాల్సి ఉంటుందని ఖట్టర్ సూచించినట్లు పేర్కొన్నారు.
మెట్రో నిర్వహణను రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే చేపడుతుందని గతంలో సీఎం ప్రకటించిన విషయాన్ని కిషన్ రెడ్డి గుర్తు చేశారు.
ఇందుకు సంబంధించిన ఒప్పందాలు, ఆర్థిక లావాదేవీలు పూర్తి కావాలని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది.
కమిటీ ఏర్పాటులో జాప్యం ఎందుకు?
మెట్రో ప్రాజెక్టుపై సమన్వయం కోసం కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల అధికారులతో ఒక సంయుక్త కమిటీని ఏర్పాటు చేయాలని ఇప్పటికే నిర్ణయించినట్లు కిషన్ రెడ్డి తెలిపారు.
ఈ కమిటీలో కేంద్రం తరఫున ఇద్దరు, రాష్ట్రం తరఫున ఇద్దరు అధికారులు సభ్యులుగా ఉంటారు.
కేంద్రం ఇప్పటికే తన అధికారులను సిద్ధం చేసినా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాత్రం ఇంతవరకు ఇద్దరు అధికారుల పేర్లను ప్రతిపాదించలేదని ఆయన లేఖలో అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు.
రెండో దశకు కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్
హైదరాబాద్ మెట్రో రెండో దశ నిర్మాణానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇదివరకే సూత్రప్రాయంగా అంగీకరించిందని ఖట్టర్ పునరుద్ఘాటించినట్లు కిషన్ రెడ్డి వెల్లడించారు. ప్రాజెక్టు జాప్యం కాకుండా ఉండాలంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే ఇద్దరు అధికారుల పేర్లను పంపాలని, తద్వారా పనుల్లో పురోగతి సాధించవచ్చని ఆయన సీఎంను కోరారు.