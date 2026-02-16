  • Menu
Karimnagar: కరీంనగర్ గడ్డపై ఎగిరిన కాషాయ జెండా: మేయర్ పీఠం బీజేపీ కైవసం.. బండి సంజయ్ ‘వన్ మ్యాన్ షో’!

Karimnagar: రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్న కరీంనగర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (KMC) ఎన్నికల తుది అంకం ముగిసింది.

Karimnagar: రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్న కరీంనగర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (KMC) ఎన్నికల తుది అంకం ముగిసింది. అడ్డంకులన్నింటినీ సమర్థవంతంగా తిప్పికొట్టిన భారతీయ జనతా పార్టీ.. కరీంనగర్ మేయర్ పీఠాన్ని ఘనంగా దక్కించుకుంది. బీజేపీ అభ్యర్థి కొలగాని శ్రీనివాస్ నూతన మేయర్‌గా బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నారు.

బండి సంజయ్ మార్క్ రాజకీయం:

ఈ విజయం వెనుక కేంద్ర మంత్రి, స్థానిక ఎంపీ బండి సంజయ్ కుమార్ వ్యూహరచన స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఎన్నికల ప్రచారంలో ఒంటరిగా రంగంలోకి దిగి, పార్టీ కార్పొరేటర్లను గెలిపించుకోవడంలో ఆయన సఫలీకృతులయ్యారు. అధికార పార్టీ వ్యూహాలను, ప్రతిపక్షాల ఎత్తుగడలను చిత్తు చేస్తూ బండి సంజయ్ తన కోటను కాపాడుకున్నారు.

ఓట్ల వివరాలు:

మేయర్ ఎన్నిక కోసం నిర్వహించిన బలపరీక్షలో బీజేపీ స్పష్టమైన ఆధిక్యాన్ని ప్రదర్శించింది. బీజేపీ అభ్యర్థి (కొలగాని శ్రీనివాస్) 34 ఓట్లు సాధించి ఘనవిజయం సాధించారు. కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి కేవలం 21 ఓట్లకు మాత్రమే పరిమితమయ్యారు.

మేయర్ పీఠం బీజేపీ వశమవ్వడంతో కరీంనగర్ పట్టణంలో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. బీజేపీ శ్రేణులు బాణాసంచా కాల్చి, బండి సంజయ్ మరియు కొలగాని శ్రీనివాస్ నినాదాలతో హోరెత్తించారు. అభివృద్ధి మంత్రం మరియు హిందుత్వ అజెండాతోనే ఈ విజయం సాధ్యమైందని పార్టీ నేతలు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.


