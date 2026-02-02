కామారెడ్డిలో విషాదం: కుక్కకాటు టీకా వేసిన రెండు గంటలకే చిన్నారి మృతి.. డాక్టర్పై కేసు నమోదు!
ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో కుక్కకాటుకు టీకా వేయించుకున్న ఓ చిన్నారి, రెండు గంటల వ్యవధిలోనే ప్రాణాలు విడిచిన ఘటన కామారెడ్డి పట్టణంలో తీవ్ర కలకలం రేపింది.
ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో కుక్కకాటుకు టీకా వేయించుకున్న ఓ చిన్నారి, రెండు గంటల వ్యవధిలోనే ప్రాణాలు విడిచిన ఘటన కామారెడ్డి పట్టణంలో తీవ్ర కలకలం రేపింది. వైద్యుల నిర్లక్ష్యం వల్లే తమ బిడ్డ ప్రాణాలు పోయాయని ఆరోపిస్తూ బాధితులు ఆసుపత్రి వద్ద ఆందోళనకు దిగారు.
అసలేం జరిగింది?
కామారెడ్డి మండలం కొటాల్పల్లికి చెందిన రమేష్-అర్చన దంపతులు బతుకుదెరువు కోసం పట్టణంలోని అయ్యప్పనగర్ కాలనీలో నివసిస్తున్నారు. వీరి కుమార్తె క్రితార్స (2.5 ఏళ్లు) గత నెల 25న కుక్కకాటుకు గురైంది. అప్పట్లోనే కామారెడ్డి బోధనాసుపత్రిలో ప్రాథమిక చికిత్స అందించి టీకా వేశారు. ఆదివారం మధ్యాహ్నం మూడో డోసు వేయించుకోవడానికి చిన్నారిని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లగా, డ్యూటీ డాక్టర్ వ్యాక్సిన్ ఇచ్చారు.
రెండు గంటల్లోనే ప్రాణాలు అనంతం:
ఆసుపత్రి నుంచి ఇంటికి వెళ్లిన కాసేపటికే చిన్నారి అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిపోయింది. ఆందోళన చెందిన తల్లిదండ్రులు వెంటనే దగ్గరలోని ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించగా, పల్స్ పడిపోయిందని వైద్యులు తేల్చారు. వెంటనే తిరిగి బోధనాసుపత్రికి తీసుకురాగా, అప్పటికే బాలిక మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు.
వైద్యుడిపై కేసు నమోదు:
చిన్నారి మరణవార్త విన్న కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు పెద్ద ఎత్తున ఆసుపత్రికి చేరుకుని ఆందోళన చేపట్టారు. వైద్యుడి నిర్లక్ష్యం వల్లే తమ పాప చనిపోయిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయడంతో అక్కడ ఉద్రిక్తత నెలకొంది. రంగంలోకి దిగిన పట్టణ సీఐ నరహరి, బాధితులతో మాట్లాడి పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చారు. పాప తండ్రి ఫిర్యాదు మేరకు విధుల్లో ఉన్న డాక్టర్పై కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
వైద్యాధికారుల వివరణ:
వ్యాక్సిన్ల వల్ల సాధారణంగా మరణాలు సంభవించవని బోధనాసుపత్రి పర్యవేక్షకుడు వెంకటేశ్వర్లు పేర్కొన్నారు. చిన్నారి మృతికి గల కారణాలను పోస్ట్మార్టం (శవ పంచనామా) నివేదిక వచ్చిన తర్వాతే స్పష్టంగా చెప్పగలమని ఆయన వెల్లడించారు.