Kavitha: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో బిగ్ ట్విస్ట్: కొత్త పార్టీ ప్రకటించిన కవిత.. కేటీఆర్, హరీశ్లపై ప్రశ్నల వర్షం!
Kavitha: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో అనూహ్య పరిణామం చోటుచేసుకుంది. తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత సొంత పార్టీ పెట్టబోతున్నట్లు ప్రకటించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. మరో మూడు నెలల్లో కొత్త రాజకీయ పార్టీ పేరును, విధివిధానాలను వెల్లడించనున్నట్లు ఆమె స్పష్టం చేశారు. ఈ సందర్భంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీపై, ఆ పార్టీ అగ్రనేతలపై ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
మంచి ముహూర్తం చూసి ప్రకటిస్తా!
తన రాజకీయ భవిష్యత్తుపై కవిత క్లారిటీ ఇస్తూ.. "నాకు సెంటిమెంట్లు ఎక్కువ. అందుకే మంచి ముహూర్తం చూసి పార్టీని ప్రకటిస్తాను. నా బలం ఏంటో త్వరలోనే అందరికీ అర్థమవుతుంది. ప్రజలే నన్ను నాయకురాలిగా తీర్చిదిద్దాలి" అని పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా బీఆర్ఎస్ (BRS) పార్టీ వల్ల తనకు ఒరిగిందేమీ లేదని వ్యాఖ్యానించడం రాజకీయ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
కేటీఆర్, హరీశ్ రావులే టార్గెట్?
మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారాన్ని ప్రస్తావిస్తూ తన సొంత సోదరుడు కేటీఆర్, బావ హరీశ్ రావులపై కవిత విమర్శలు గుప్పించారు:
కేటీఆర్ ఎందుకు పరిమితం?: పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ హోదాలో ఉన్న కేటీఆర్ కేవలం సిరిసిల్ల నియోజకవర్గానికే ఎందుకు పరిమితమయ్యారని ప్రశ్నించారు.
హరీశ్ రావు పర్యటనలపై ప్రశ్న: జాగృతి సంస్థ పోటీ చేస్తున్న ప్రాంతాల్లో హరీశ్ రావు ఎందుకు తిరుగుతున్నారని ఆమె నిలదీశారు. ముఖ్యనేతలు ప్రచారానికి రాకపోవడం వెనుక ఆంతర్యమేంటని ప్రశ్నించారు.
వ్యక్తిగత విమర్శలు చేస్తే ఊరుకోను!
తనపై విమర్శలు చేసే వారిని 'గుంటనక్కలు, గూఢాచారులు' అని సంబోధిస్తూ కవిత ఘాటుగా స్పందించారు. రాజకీయాల్లో విమర్శలు సహజమని, కానీ వ్యక్తిగత ఆరోపణలు చేస్తే తాను మౌనంగా ఉండబోనని హెచ్చరించారు. రాబోయే మూడు నెలల్లో తన రాజకీయ వ్యూహం మరింత స్పష్టంగా ఉంటుందని, తెలంగాణలో కొత్త రాజకీయ చర్చకు తెరలేపుతానని ఆమె ధీమా వ్యక్తం చేశారు.