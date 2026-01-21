Kavitha: మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో 'జాగృతి' పోటీ చేయదు.. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసుపై నమ్మకం లేదు: కవిత కీలక వ్యాఖ్యలు!
Kavitha: మున్సిపల్ ఎన్నికలపై తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత కీలక ప్రకటన. జాగృతి పోటీకి దూరం.. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు దర్యాప్తుపై సంచలన వ్యాఖ్యలు. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ.
Kavitha: తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికల వేడి మొదలైన వేళ, తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత కీలక ప్రకటన చేశారు. రాబోయే పురపాలిక ఎన్నికల్లో తెలంగాణ జాగృతి అభ్యర్థులెవరూ బరిలో ఉండటం లేదని ఆమె స్పష్టం చేశారు. మీడియాతో మాట్లాడిన ఆమె, రాజకీయ పరిణామాలు మరియు ఫోన్ ట్యాపింగ్ వివాదంపై తన అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు.
తెలంగాణ జాగృతి ఇంకా పూర్తిస్థాయి రాజకీయ పార్టీగా రూపాంతరం చెందలేదని, అందుకే ఎన్నికల బరిలోకి దిగడం లేదని కవిత వివరించారు. "మేము నేరుగా పోటీ చేయడం లేదు. అయితే, పుర ఎన్నికల్లో ఎవరైనా మా మద్దతు కోరితే ఖచ్చితంగా ఇస్తాం" అని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఇది స్థానిక ఎన్నికల్లో ఎవరికి లాభిస్తుందనే చర్చకు దారితీసింది.
రాష్ట్రంలో సంచలనం సృష్టించిన ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసుపై కవిత నిరాశ వ్యక్తం చేశారు. "ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు తుది దశకు చేరుతుందనే నమ్మకం నాకు లేదు. ఈ కేసులో నా లాంటి బాధితులకు న్యాయం జరుగుతుందని నేను అనుకోవడం లేదు" అని ఆమె వ్యాఖ్యానించారు. దర్యాప్తు సంస్థల పనితీరు మరియు కేసు మలుపుల పట్ల ఆమె తన అసహనాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ, ఈ విషయంలో విచారణ ఒక కొలిక్కి రావడం కష్టమని అభిప్రాయపడ్డారు.
మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో జాగృతి దూరంగా ఉండాలని నిర్ణయించుకోవడం రాజకీయంగా ఆసక్తికరంగా మారింది. అదే సమయంలో ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసుపై ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమయ్యాయి.