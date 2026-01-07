Kavitha: కవిత రాజీనామాకు ఆమోదం.. ఖాళీ అయిన నిజామాబాద్ ఎమ్మెల్సీ సీటు
Kavitha: బీఆర్ఎస్ మాజీ నేత కల్వకుంట్ల కవిత ఎమ్మెల్సీ పదవి రాజీనామాను శాసనమండలి ఛైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి ఆమోదించారు. నిజామాబాద్ స్థానిక సంస్థల నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్సీ స్థానానికి త్వరలో ఉప ఎన్నిక జరగనుంది.
Kavitha: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. భారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్) నేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కుమార్తె కల్వకుంట్ల కవిత ఎమ్మెల్సీ పదవికి చేసిన రాజీనామాను శాసనమండలి ఛైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి అధికారికంగా ఆమోదించారు. దీంతో కవిత మండలికి వీడ్కోలు పలికినట్టైంది.
గత కొంతకాలంగా పార్టీ కార్యక్రమాలకు దూరంగా ఉన్న కవితను సెప్టెంబర్ 2025లో బీఆర్ఎస్ అధిష్టానం పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేసింది. అనంతరం ఆమె పార్టీ ప్రాథమిక సభ్యత్వం కోల్పోయారు. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో నైతిక బాధ్యతగా తన ఎమ్మెల్సీ పదవికి రాజీనామా చేస్తూ ఆమె నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
రాజీనామా ప్రక్రియలో భాగంగా కవిత స్వయంగా శాసనమండలి ఛైర్మన్ను కలిసి తన రాజీనామా లేఖను సమర్పించారు. తక్షణమే ఆమోదించాలని ఆమె కోరగా, నిబంధనలను పరిశీలించిన అనంతరం ఛైర్మన్ ఆమోద ముద్ర వేశారు. కవిత 2022లో నిజామాబాద్ స్థానిక సంస్థల కోటా నుంచి ఎమ్మెల్సీగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. ఆమె పదవీకాలం ఇంకా మిగిలి ఉన్నప్పటికీ రాజకీయ పరిణామాల కారణంగా ఆమె ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
కవిత రాజీనామా ఆమోదంతో ఇప్పుడు నిజామాబాద్ స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ స్థానం ఖాళీ అయింది. ఈ సీటుకు త్వరలో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఉప ఎన్నిక నిర్వహించే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు బీఆర్ఎస్ నుంచి బహిష్కరణకు గురైన కవిత భవిష్యత్ రాజకీయ ప్రయాణం ఎలా ఉండబోతోందన్నది ఆసక్తిగా మారింది. ఆమె స్వతంత్రంగా రాజకీయాల్లో కొనసాగుతారా లేక కొత్త దారిని ఎంచుకుంటారా అన్నది వేచి చూడాల్సిందే.
కవిత రాజీనామాతో శాసనమండలిలో బీఆర్ఎస్ బలం కూడా ఒక స్థానంతో తగ్గింది. ఈ పరిణామం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కొత్త చర్చలకు దారి తీస్తోంది.