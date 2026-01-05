  • Menu
Home  > తెలంగాణ

DGP Shivadhar Reddy: మిగిలింది ఆ 17 మందే.. వారు లొంగిపోతే మావోయిస్టు రహిత రాష్ట్రంగా తెలంగాణ

DGP Shivadhar Reddy: మిగిలింది ఆ 17 మందే.. వారు లొంగిపోతే మావోయిస్టు రహిత రాష్ట్రంగా తెలంగాణ
x

DGP Shivadhar Reddy: మిగిలింది ఆ 17 మందే.. వారు లొంగిపోతే మావోయిస్టు రహిత రాష్ట్రంగా తెలంగాణ

Highlights

DGP Sivadhar Reddy: తెలంగాణ రాష్ట్రం త్వరలోనే పూర్తిస్థాయిలో మావోయిస్టు రహిత రాష్ట్రంగా అవతరించనుందని రాష్ట్ర డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ (DGP) శివధర్‌ రెడ్డి ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

DGP Shivadhar Reddy: తెలంగాణ రాష్ట్రం త్వరలోనే పూర్తిస్థాయిలో మావోయిస్టు రహిత రాష్ట్రంగా అవతరించనుందని రాష్ట్ర డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ (DGP) శివధర్‌ రెడ్డి ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం మావోయిస్టు పార్టీలో కొనసాగుతున్న 17 మంది తెలంగాణ వాసులు లొంగిపోతే, రాష్ట్రంలో మావోయిస్టుల ఉనికి పూర్తిగా తుడిచిపెట్టుకుపోతుందని ఆయన వెల్లడించారు.

మావోయిస్టు శ్రేణుల వివరాలు

ప్రస్తుతం భూగర్భంలో ఉన్న తెలంగాణకు చెందిన మావోయిస్టుల వివరాలను డీజీపీ మీడియాకు వివరించారు:

కేంద్ర కమిటీ: 4 గురు

రాష్ట్ర కమిటీ: 5 గురు

డివిజన్ కమిటీ: 6 గురు

అండర్‌ గ్రౌండ్: ఒకరు

ఇతర స్థాయిల్లో: మరొకరు మొత్తం ఈ 17 మంది సభ్యులు ప్రధానంగా వివిధ కమిటీల్లో బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు.

ఆపరేషన్‌ కగార్‌తో చెక్!

కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన 'ఆపరేషన్‌ కగార్‌' గడువు ముగిసేలోపే తెలంగాణను మావోయిస్టు రహితంగా మారుస్తామని డీజీపీ స్పష్టం చేశారు. "మావోయిస్టు పార్టీలో ఉన్న వారంతా జనజీవన స్రవంతిలో కలవాలని, ప్రభుత్వం కల్పించే పునరావాస సౌకర్యాలను వినియోగించుకుని లొంగిపోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం" అని ఆయన తెలిపారు. శాంతిభద్రతల పరిరక్షణలో భాగంగా సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో నిఘాను మరింత కఠినతరం చేశామని, హింసను వీడి వచ్చే వారికి పూర్తి రక్షణ కల్పిస్తామని డీజీపీ భరోసా ఇచ్చారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick