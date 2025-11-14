  • Menu
Naveen Yadav: తన గెలుపుపై స్పందించిన జూబ్లీహిల్స్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి

Highlights

జూబ్లీహిల్స్‌ ఉపఎన్నికలో భారీ మెజార్టీతో గెలిపించిన నియోజకవర్గ ప్రజలకు కాంగ్రెస్‌ అభ్యర్థి నవీన్‌ యాదవ్‌ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ప్రజల ఆశలను వమ్ము చేయనని,...

