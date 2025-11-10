రేపే జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక.. ఉ.7 నుంచి సా.6 వరకు పోలింగ్
జూబ్లీహిల్స్లో జెండా పాతేది ఎవరు..? పోలింగ్కు ఎన్నికల సంఘం చేసిన ఏర్పాట్లు ఏంటి..?
జూబ్లీహిల్స్లో జెండా పాతేది ఎవరు..? పోలింగ్కు ఎన్నికల సంఘం చేసిన ఏర్పాట్లు ఏంటి..? ఓటరు దేవుడు ఎవరిని కరుణిస్తాడు..? ప్రలోభాల పర్వంలో ఎవరిది పైచేయి..? ఓటర్లు కదిలి వచ్చి ఓటెత్తుతారా...? గతం కంటే ఎక్కువ శాతం పోలింగ్ నమోదు అవుతుందా..?
తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజల ఆసక్తి ఎదురుచూస్తున్న జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికకు రంగం సిద్ధమైంది. మంగళవారం ఉదయం 7 గంటల నుండి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు పోలింగ్ జరగనుంది. గత ఎన్నికలతో పోలిస్తే గంట సమయం అదనంగా ఉంది. నియోజకవర్గ పరిధిలో మొత్తం 4 లక్షలకు పైగా ఓటర్లు ఉన్నారు. 139 ప్రాంతాల్లో 407 పోలింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. ముగ్గురు ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులతో పాటు 58మంది బరిలో ఉన్నారు.
బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపినాథ్ హఠాన్మరణంతో ఖాళీ అయిన స్థానం భర్తీ కోసం నిర్వహిస్తున్న జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికకు సర్వం సిద్ధమైంది. జిల్లా ఎన్నికల అధికారి ఆర్వీ కర్ణన్ ఆధ్వర్యంలో పకడ్బందీగా ఏర్పాట్లు జరిగాయి. ఉప ఎన్నికలో 4లక్షల 1వెయ్యి 365 మంది ఓటర్లు అర్హులుగా ఉన్నారు. వారిలో 2లక్షల 8వేల 561 మంది పురుషులు, 1లక్ష 92వేల 779మంది మహిళలు, 25మంది ఇతరులు ఉన్నారు. నియోజకవర్గంలో 18మంది సర్వీసు ఓటర్లు, 123 మంది విదేశీ ఓటర్లు ఉన్నారు. మొత్తం 1,908 మంది ఓటర్లు వికలాంగులు, 6,859 మంది 18 నుండి 19 సంవత్సరాల వయస్సు గల మొదటిసారి ఓటర్లు ఉన్నారు. 85ఏళ్లు పైబడిన వారు సీనియర్ పౌరుల సంఖ్య 2,134మంది ఉన్నారు. 139 భవనాలలో 407 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఒక్కో స్టేషన్కు 986 ఓటర్లు ఉన్నారు. అత్యధిక సంఖ్యలో ఓటర్లు పోలింగ్ స్టేషన్ నెంబర్ 9లో 1,233 మంది ఉండగా... అత్యల్పంగా పోలింగ్ స్టేషన్ నెంబర్ 263లో 540మంది ఉన్నారు. 11 పోలింగ్ కేంద్రాల్లో 1,200 కంటే ఎక్కువ మంది ఓటర్లు ఉన్నారు.
ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్లో ఒక కంట్రోల్ యూనిట్, నాలుగు బ్యాలెట్ యూనిట్లు, ఒక VVPAT ఉంటాయి. అడ్మినిస్ట్రేషన్ వద్ద మొత్తం 561 కంట్రోల్ యూనిట్లు, 2,394 బ్యాలెట్ యూనిట్లు, 595 VVPATలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. పోలింగ్ రోజున ECIL ఇంజనీర్లు సెక్టార్ అధికారులతో పాటు ఉంటారు. 515 మంది ప్రిసైడింగ్ అధికారులు, 515 మంది అసిస్టెంట్ ప్రిసైడింగ్ అధికారులు, 1,030 మంది OPOలతో సహా మొత్తం 2,060 మంది పోలింగ్ సిబ్బందిని నియమించారు. 19 మంది నోడల్ అధికారులు, 38 సెక్టార్ అధికారులను నియమించారు. 45 స్టాటిక్ సర్వైలెన్స్ బృందాలు, 45 ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్లు, నాలుగు వీడియో సర్వైలెన్స్ బృందాలు, నాలుగు వీడియో వ్యూయింగ్ బృందాలు, రెండు అకౌంటింగ్ బృందాలు ఖర్చు , మోడల్ కోడ్ సమ్మతిని పర్యవేక్షిస్తాయి.
85 ఏళ్లు పైబడిన ఓటర్లు, వికలాంగులకు పోస్టల్ బ్యాలెట్ ద్వారా ఓటు వేసే అవకాశం కల్పించారు. నమోదు చేసుకున్న 103 మందిలో 101 మంది ఇప్పటికే ఈ ఎంపికను వినియోగించుకున్నారు. యూసుఫ్గూడలోని కోట్ల విజయ భాస్కర్ రెడ్డి స్టేడియంలో పంపిణీ, స్వీకరణ, లెక్కింపు కేంద్రం ఏర్పాటు చేశారు. 42 టేబుళ్లలో లెక్కింపు నిర్వస్తారు. . ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్లో వెబ్కాస్టింగ్ జరుగుతుంది. ప్రాంగణం లోపల , వెలుపల సిసిటివి కెమెరాలను ఏర్పాటు చేశారు. ప్రతి రెండు గంటలకు ఒకసారి పోలింగ్ శాతాన్ని వెల్లడిస్తారు. పోలింగ్ రోజు అంతటా డ్రోన్లు నియోజకవర్గాన్ని పర్యవేక్షిస్తాయి, సమావేశాలు లేదా అనుమానాస్పద కదలికలను గుర్తించి, డ్రోన్ల నుండి వచ్చే చిత్రాలను పర్యవేక్షిస్తారు. జనసమూహం లేదా అనధికార కార్యకలాపాలు గుర్తించినట్లయితే, వెంటనే బృందాలను పంపుతారు. భద్రతను నిర్ధారించడానికి, ఓటర్లను బెదిరించకుండా నిరోధించడానికి, మూడు అంచెలుగా ఏర్పాటు చేశారు. పారామిలిటరీ దళాలు లోపలి కార్డన్ను, రాష్ట్ర పోలీసులు రెండవ అంచెను, రిజర్వ్డ్ పోలీసులు బయటి అంచెను పర్యవేక్షిస్తారని పోలీసు అధికారులు వెల్లడించారు.
హైదరాబాద్ నగర పోలీసులు, ఎన్నికల అధికారులతో సమన్వయంతో, డీసీపీలు, అదనపు ఎస్పీలు, ఏసీపీలు, ఇన్స్పెక్టర్లు, సబ్-ఇన్స్పెక్టర్లు, ఆర్మ్డ్ రిజర్వ్ పోలీసులు, హెడ్ కానిస్టేబుళ్లు, మహిళా కానిస్టేబుళ్లు, హోమ్ గార్డులతో సహా 1,761 మంది సిబ్బందిని మోహరించారు. ఎనిమిది కంపెనీలను కలిగి ఉన్న 73 పారామిలిటరీ దళాల విభాగాలు మోహరించాయి. ఓటర్లకు జారీ చేసే ఓటరు సమాచార స్లిప్లు గుర్తింపు రుజువు కావు. అవి మార్గదర్శకంగా మాత్రమే పనిచేస్తాయి. ఓటర్లు EPIC కార్డ్ వంటి చెల్లుబాటు అయ్యే IDని లేదా ECI పేర్కొన్న 12 పత్రాలలో దేనినైనా తీసుకెళ్లాలి.