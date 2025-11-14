  • Menu
Jubilee Hills By-poll Result: జూబ్లీహిల్స్‌లో కాంగ్రెస్‌ ఘన విజయం

Highlights

Jubilee Hills By-poll Result: హైదరాబాద్‌లోని జూబ్లీహిల్స్‌ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికల ఫలితాల్లో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ తిరుగులేని విజయాన్ని నమోదు చేసింది....

Jubilee Hills By-poll Result: హైదరాబాద్‌లోని జూబ్లీహిల్స్‌ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికల ఫలితాల్లో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ తిరుగులేని విజయాన్ని నమోదు చేసింది. కాంగ్రెస్‌ అభ్యర్థి నవీన్‌ యాదవ్‌ తన సమీప ప్రత్యర్థి, BRS అభ్యర్థిపై 25 వేల ఓట్లకుపైగా భారీ మెజారిటీతో గెలుపొందారు.

ఈ ఉదయం ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి నవీన్‌ యాదవ్‌ ఆధిక్యం రౌండ్‌ రౌండ్‌కు పెరుగుతూ పోయింది. మరోవైపు, BRS అభ్యర్థి మాగంటి సునీత ఏ ఒక్క రౌండ్‌లోనూ ఆధిక్యం దక్కించుకోలేకపోయారు.

ఈ విజయం రేవంత్‌రెడ్డి ప్రభుత్వానికి మరియు రాష్ట్రంలోని కాంగ్రెస్‌ శ్రేణులకు ఎంతో ఉత్సాహాన్ని, మరింత నైతిక బలాన్ని ఇచ్చింది. జూబ్లీహిల్స్ వంటి ప్రతిష్ఠాత్మక స్థానాన్ని కాంగ్రెస్ నిలబెట్టుకోవడం పార్టీకి ఒక పెద్ద ఊరటగా మారింది.

