  • Menu
Home  > తెలంగాణ

Jubilee Hills by-poll: ఇవాళ్టితో ముగియనున్న జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక నామినేషన్లు

Jubilee Hills by-poll: ఇవాళ్టితో ముగియనున్న జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక నామినేషన్లు
x

Jubilee Hills by-poll: ఇవాళ్టితో ముగియనున్న జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక నామినేషన్లు

Highlights

Jubilee Hills by-poll: జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికకు నామినేషన్ల గడువు నేటితో ముగియనుంది.

Jubilee Hills by-poll: జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికకు నామినేషన్ల గడువు నేటితో ముగియనుంది. చివరి రోజున ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులు మరో సెట్‌ నామపత్రాలు దాఖలు చేయనున్నారు. ఇప్పటి వరకు 127 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. ఇవాళ బీజేపీ అభ్యర్థి లంకల దీపక్‌ రెడ్డి నామినేషన్‌ వేయనున్నారు. ఆ పార్టీ అగ్రనాయకులు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరుకానున్నారు. నామినేషన్లను రేపు పరిశీలించనున్నారు. ఎల్లుండి నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు తుది గడువు‎. నవంబర్‌ 11న పోలింగ్‌ జరగనుండగా.. ఓట్ల లెక్కింపు నవంబర్‌ 14న చేపట్టనున్నారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick