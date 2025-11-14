  • Menu
Home  > తెలంగాణ

జూబ్లీహిల్స్‌లో కాంగ్రెస్‌ జోరు: నవీన్‌ యాదవ్‌ భారీ ఆధిక్యం!

జూబ్లీహిల్స్‌లో కాంగ్రెస్‌ జోరు: నవీన్‌ యాదవ్‌ భారీ ఆధిక్యం!
x
Highlights

హైదరాబాద్‌లోని జూబ్లీహిల్స్‌ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం ఉప ఎన్నిక ఓట్ల లెక్కింపు ఉత్కంఠగా కొనసాగుతోంది. తొలి రౌండ్‌ నుంచే కాంగ్రెస్‌ అభ్యర్థి నవీన్‌ యాదవ్‌...

హైదరాబాద్‌లోని జూబ్లీహిల్స్‌ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం ఉప ఎన్నిక ఓట్ల లెక్కింపు ఉత్కంఠగా కొనసాగుతోంది. తొలి రౌండ్‌ నుంచే కాంగ్రెస్‌ అభ్యర్థి నవీన్‌ యాదవ్‌ అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరుస్తూ స్పష్టమైన ఆధిక్యంలో దూసుకెళ్తున్నారు.

నాలుగు రౌండ్ల తర్వాత పరిస్థితి: ఇప్పటివరకు పూర్తయిన నాలుగు రౌండ్ల లెక్కింపు ముగిసేసరికి, నవీన్‌ యాదవ్‌ తన సమీప ప్రత్యర్థిపై 9 వేలకుపైగా ఓట్ల ఆధిక్యంతో ముందంజలో ఉన్నారు.

రెండో స్థానంలో BRS: ఈ ఉప ఎన్నికలో ప్రధాన పోటీదారు అయిన BRS అభ్యర్థి రెండో స్థానంలో కొనసాగుతున్నారు.

నవీన్‌ యాదవ్‌ దూకుడు చూస్తుంటే, కాంగ్రెస్‌ ఈ స్థానాన్ని నిలబెట్టుకోవడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. తుది ఫలితాల కోసం అధికారులు కౌంటింగ్‌ను వేగవంతం చేస్తున్నారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick