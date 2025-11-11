Maganti Sunitha: జూబ్లీహిల్స్ పోలింగ్ కేంద్రాల్లో రిగ్గింగ్ జరుగుతోంది
Jubilee Hills By-Election: జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ ఉపఎన్నిక పోలింగ్ కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో భారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్) అభ్యర్థి మాగంటి సునీత కీలక ఆరోపణలు చేశారు.
Jubilee Hills By-Election: జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ ఉపఎన్నిక పోలింగ్ కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో భారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్) అభ్యర్థి మాగంటి సునీత కీలక ఆరోపణలు చేశారు. పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద రిగ్గింగ్ జరుగుతోందని, తమ పార్టీ మద్దతుదారులు కాని ఓటర్లను భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తున్నారని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
మాగంటి సునీత ఆరోపణలు:
పోలింగ్ కేంద్రాల పరిసర ప్రాంతాల్లో రౌడీషీటర్లు తిరుగుతూ ఓటర్లను ప్రలోభాలకు గురిచేస్తున్నారని సునీత ఆరోపించారు.
ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, ప్రభుత్వ విప్ బీర్ల అయిలయ్య జూబ్లీహిల్స్లో పర్యటించడంపై ఆమె తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. నియోజకవర్గానికి వారి అవసరం ఏమిటని ప్రశ్నించారు.
సీపీ సజ్జనార్ పర్యవేక్షణ:
మరోవైపు, హైదరాబాద్ నగర పోలీస్ కమిషనర్ (సీపీ) సజ్జనార్ జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక పోలింగ్ను పర్యవేక్షించారు.
పోలింగ్ స్టేషన్ల వద్ద పరిస్థితులను వీక్షించేందుకు ఆయన డ్రోన్ల టెక్నాలజీని ఉపయోగించారు.
ఈ సందర్భంగా సీపీ మాట్లాడుతూ, పోలింగ్ ప్రశాంతంగా జరుగుతోందని తెలిపారు.
దేశంలోనే తొలిసారిగా డ్రోన్ టెక్నాలజీ ద్వారా పోలింగ్ను పర్యవేక్షిస్తున్నామని, మొత్తం 150 డ్రోన్ కెమెరాలను ఈ విధుల్లో ఉపయోగిస్తున్నామని సజ్జనార్ వెల్లడించారు.
బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఎన్నికల అధికారులు, పోలీసులు మరింత అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తున్నారు.