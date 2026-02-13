TG Muncipal Elections Results 2026: గద్వాలలో ‘గులాబీ’ జోరు: మున్సిపాలిటీ బీఆర్ఎస్ కైవసం.. 13 వార్డుల్లో ఘనవిజయం!
TG Muncipal Elections Results 2026: తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల్లో జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలో బీఆర్ఎస్ (BRS) తన పట్టును నిరూపించుకుంది.
TG Muncipal Elections Results 2026: తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల్లో జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలో బీఆర్ఎస్ (BRS) తన పట్టును నిరూపించుకుంది. ఉత్కంఠభరితంగా సాగిన కౌంటింగ్లో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులు మెజారిటీ స్థానాలను కైవసం చేసుకుని మున్సిపల్ పీఠంపై ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
గద్వాల మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని మొత్తం 20 వార్డులకు ఎన్నికలు జరగగా, ఫలితాలు ఇలా ఉన్నాయి:
బీఆర్ఎస్: 13 వార్డులు
కాంగ్రెస్: 07 వార్డులు
ప్రధాన ప్రతిపక్షం కాంగ్రెస్ నుంచి గట్టి పోటీ ఎదురైనప్పటికీ, 13 స్థానాల్లో విజయం సాధించి బీఆర్ఎస్ స్పష్టమైన ఆధిక్యాన్ని ప్రదర్శించింది. అధికార పార్టీ అభ్యర్థులు పలు వార్డుల్లో భారీ మెజారిటీలతో విజయం సాధించడంతో గద్వాల పట్టణంలో బీఆర్ఎస్ శ్రేణుల సంబరాలు మిన్నంటాయి. విజేతలకు పార్టీ ముఖ్య నేతలు అభినందనలు తెలుపుతున్నారు.
