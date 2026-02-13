Jagtial Municipal Election Results 2026: జగిత్యాలలో ‘రెబల్స్’ రికార్డు: 14 వార్డుల్లో స్వతంత్రుల జైత్రయాత్ర.. మున్సిపల్ పీఠం ఎవరిదో?
Jagtial Municipal Election Results 2026: తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల్లో జగిత్యాల మున్సిపాలిటీ వేదికగా పెను సంచలనం నమోదైంది. ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలైన కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, బీజేపీలకు గట్టి పోటీనిస్తూ స్వతంత్ర అభ్యర్థులు (Independents) అత్యధిక స్థానాలను కైవసం చేసుకున్నారు. ముఖ్యంగా సీనియర్ నేత జీవన్ రెడ్డి అనుచరులు స్వతంత్రులుగా బరిలోకి దిగి సత్తా చాటడం జిల్లా రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
వార్డుల వారీగా ఫలితాల వివరాలు:
మొత్తం 50 వార్డులకు జరిగిన ఎన్నికల్లో పార్టీల బలాబలాలు ఇలా ఉన్నాయి:
స్వతంత్రులు: 14 వార్డులు
కాంగ్రెస్: 12 వార్డులు
బీఆర్ఎస్: 04 వార్డులు
బీజేపీ: 04 వార్డులు
ఎంఐఎం (MIM): 02 వార్డులు
(గమనిక: మిగిలిన వార్డుల ఫలితాలు వెలువడాల్సి ఉంది/ప్రక్రియలో ఉన్నాయి)
జీవన్ రెడ్డి వర్గీయుల హవా:
కాంగ్రెస్ పార్టీ టికెట్ దక్కని పక్షంలో రెబల్స్గా, స్వతంత్ర అభ్యర్థులుగా బరిలోకి దిగిన జీవన్ రెడ్డి అనుచరులు ఏకంగా 14 వార్డుల్లో విజయం సాధించి 'కింగ్ మేకర్లు'గా అవతరించారు. దీంతో జగిత్యాల మున్సిపల్ పీఠాన్ని దక్కించుకోవడంలో వీరి మద్దతు అత్యంత కీలకంగా మారనుంది. అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ కేవలం 12 స్థానాలకే పరిమితం కాగా, బీఆర్ఎస్ మరియు బీజేపీలు నామమాత్రపు స్థానాలకే పరిమితమయ్యాయి. ఎంఐఎం రెండు వార్డుల్లో తన ఉనికిని చాటుకుంది. ఇప్పుడు ఈ స్వతంత్ర అభ్యర్థులు ఏ పార్టీకి మద్దతు ఇస్తారనే దానిపై మున్సిపల్ చైర్మన్ పీఠం ఆధారపడి ఉంది.