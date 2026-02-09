జగిత్యాల హస్తం పార్టీలో 'హ్యాండ్' ఇచ్చిన సొంత క్యాడర్: వలస నేతలకు ఓటేయొద్దంటూ కరపత్రాల కలకలం!
Jagtial: జగిత్యాల కాంగ్రెస్ పార్టీలో విభేదాలు కరపత్రాల యుద్ధానికి దారితీశాయి. దశాబ్దాలుగా పార్టీని నమ్ముకున్న వారిని కాదని.. ఇతర పార్టీల నుంచి వచ్చిన వలస నాయకులకు బీ ఫామ్స్ ఇచ్చారంటూ క్యాడర్ భగ్గుమంటుంది. కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జీవన్ రెడ్డి ఆశీస్సులతో పలువురు నేతలు స్వతంత్రులుగా బరిలో నిలిచారు. తాజాగా సామాన్య ఓటరు పేరుతో వెలసిన కరపత్రాలు రాజకీయంగా కలకలం రేపుతున్నాయి.
కాంగ్రెస్ తరపున పోటీ చేస్తున్న 35 మంది అభ్యర్దులు గతంలో ఏ పార్టీలో ఉన్నారో గుర్తించాలన్నారు. అధికార దాహం కోసం రంగులు మార్చే వారిని రాజకీయ ఊసరవెల్లులుగా అభివర్ణించారు. ఇలాంటి వారికి ఓటు వేయడం సిగ్గు చేటని... రాజ్యాంగాన్ని కాపాడే విధంగా ప్రజలు ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలంటూ కరపత్రంలో పేర్కొన్నారు. జగిత్యాల పట్టణంలో అన్ని ప్రధాన కూడళ్లలో ఈ కరపత్రాలు పంపిణీ కొనసాగుతోంది.
