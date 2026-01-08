  • Menu
Indiramma Indlu Scheme: ఇందిరమ్మ ఇళ్లపై 'AI' నిఘా.. కారు ఉన్నా, వేరే ఇల్లున్నా దరఖాస్తు రిజెక్ట్!

Highlights

Indiramma Indlu Scheme: ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకంలో అనర్హులకు చెక్ పెట్టేందుకు రేవంత్ సర్కార్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) మరియు 360 డిగ్రీల డేటా సెర్చ్ ద్వారా అనర్హులను ఏరివేస్తోంది.

Indiramma Indlu Scheme: నిరుపేదల సొంతింటి కలను నిజం చేసేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేపట్టిన 'ఇందిరమ్మ ఇళ్ల' (Indiramma Indlu) పథకంలో పారదర్శకతకు పెద్దపీట వేస్తోంది. గతంలో జరిగిన అక్రమాలకు తావులేకుండా, రాజకీయ జోక్యానికి చెక్ పెడుతూ.. ఈసారి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) సాంకేతికతను రంగంలోకి దించింది.

360 డిగ్రీల తనిఖీ.. దొరికితే కట్! ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న '360 డిగ్రీల' విధానం ద్వారా ప్రతి దరఖాస్తుదారుడి పూర్తి జాతకాన్ని అధికారులు స్కానింగ్ చేస్తున్నారు. ఆధార్ నంబర్ ఆధారంగా ఇతర ప్రభుత్వ డేటాబేస్‌లను అనుసంధానించి ఈ క్రింది విషయాలను ఏఐ గుర్తిస్తోంది:

లబ్ధిదారుడికి ఇప్పటికే సొంత ఇల్లు ఉందా?

♦ విలువైన స్థలాలు, ఆస్తులు కలిగి ఉన్నారా?

♦ ఫోర్ వీలర్ (కారు) వంటి విలాసవంతమైన వాహనాలు ఉన్నాయా? సెకన్ల వ్యవధిలో జరిగే ఈ తనిఖీలో ఇప్పటికే ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా సుమారు 1,842 దరఖాస్తులను అధికారులు రద్దు చేశారు. గతంలో బిల్లులు పొందిన వారు సైతం ప్రస్తుత ఫిల్టరింగ్‌లో అనర్హులుగా తేలితే, వారికి తదుపరి నిధులను నిలిపివేస్తున్నారు.

దరఖాస్తుల వర్గీకరణ (L1, L2, L3): ప్రజాపాలనలో వచ్చిన దరఖాస్తులను అధికారులు శాస్త్రీయంగా మూడు విభాగాలుగా విభజించారు:

L-1 జాబితా: సొంత స్థలం ఉండి, నివసించడానికి ఇల్లు లేని నిరుపేదలు. (వీరికి మొదటి విడతలో ప్రాధాన్యత).

L-2 జాబితా: స్థలం, ఇల్లు రెండూ లేని వారు. (వీరికి ప్రభుత్వమే స్థలం ఇచ్చి ఇల్లు కట్టిస్తుంది).

L-3 జాబితా: సాంకేతిక కారణాల వల్ల పెండింగ్‌లో ఉన్నవి లేదా అదనపు పరిశీలన కావాల్సినవి.

ఐరిస్ స్కాన్‌తో పక్కాగా గుర్తింపు: మోసాలకు తావులేకుండా క్షేత్రస్థాయిలో పంచాయతీ కార్యదర్శులు లబ్ధిదారుల ఐరిస్ (Iris) స్కాన్ చేస్తున్నారు. ఫోటోలు, వేలిముద్రల కంటే ఐరిస్ గుర్తింపు అత్యంత ఖచ్చితమైనది కావడంతో.. ఒకే వ్యక్తి రెండుసార్లు లబ్ధి పొందడం లేదా ఇతరుల పేర్లతో మోసం చేయడం అసాధ్యం. రాజకీయ పలుకుబడి ఉన్నా, ఆస్తులు ఉండి పథకాన్ని వాడుకోవాలని చూస్తే ఏఐ సాంకేతికత ద్వారా వారికి చెక్ పడనుంది.

