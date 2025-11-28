IBomma Ravi: ఐబొమ్మ రవి రెండో రోజు కస్టడీ విచారణ.. కీలక ఆర్థిక లావాదేవీలపై పోలీసుల ఆరా
IBomma Ravi Custody Day 2: ప్రముఖ పైరసీ వెబ్సైట్ 'ఐబొమ్మ' కేసులో ప్రధాన నిందితుడైన రవిని కస్టడీలోకి తీసుకున్న సీసీఎస్ (CCS) పోలీసులు ఇవాళ (రెండో రోజు) కూడా విచారణను కొనసాగిస్తున్నారు.
IBomma Ravi Custody Day 2: ప్రముఖ పైరసీ వెబ్సైట్ 'ఐబొమ్మ' కేసులో ప్రధాన నిందితుడైన రవిని కస్టడీలోకి తీసుకున్న సీసీఎస్ (CCS) పోలీసులు ఇవాళ (రెండో రోజు) కూడా విచారణను కొనసాగిస్తున్నారు. నాంపల్లి కోర్టు ఆదేశాల మేరకు మూడు రోజుల కస్టడీకి తీసుకున్న అధికారులు, నిన్న ఐదు గంటల పాటు రవిని ప్రశ్నించారు.
నేడు (శుక్రవారం) జరుగుతున్న విచారణలో పోలీసులు ప్రధానంగా రవి నెట్వర్క్, ఆర్థిక లావాదేవీలు, మరియు వెబ్సైట్ వినియోగించే ఐపీ మాస్క్ల (IP Masks)పై దృష్టి సారించారు. ఈ అక్రమ కార్యకలాపాల ద్వారా జరిగిన ఆర్థిక లావాదేవీల పూర్తి వివరాలను రాబట్టేందుకు పోలీసులు ప్రయత్నిస్తున్నారు.
నిన్నటి మొదటి రోజు కస్టడీ విచారణలో భాగంగా పోలీసులు విదేశీ సర్వర్ల నిర్వహణ, యాడ్ బుల్ యాప్ నిర్వహణ వంటి అంశాలపై రవిని ప్రశ్నించారు. ఈ విచారణలో పోలీసులకు కొన్ని కీలక లీడ్లు లభించినట్లు సమాచారం.
ఈ కేసులో రవి నేరపూరిత నెట్వర్క్ను మరియు అతనికి సహకరించిన వ్యక్తులను గుర్తించేందుకు సీసీఎస్ పోలీసులు లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మరో రోజు కస్టడీ ఉండడంతో, ఈ విచారణ ద్వారా మరిన్ని ముఖ్యమైన ఆధారాలు లభించే అవకాశం ఉంది.