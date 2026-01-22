  • Menu
Hyderabad Water Grid: ఏమిటీ 'వాటర్ గ్రిడ్'?

Hyderabad Water Grid: ఏమిటీ వాటర్ గ్రిడ్?
హైదరాబాద్‌లో 24/7 తాగునీటి సరఫరా కోసం రూ.2 వేల కోట్లతో వాటర్ గ్రిడ్ ఏర్పాటు. కృష్ణా, గోదావరి జలాల అనుసంధానంతో ఇకపై నీటి కష్టాలకు శాశ్వత పరిష్కారం!

సాధారణంగా నగరానికి వివిధ మూలాల నుండి నీరు అందుతుంది. అయితే, ఏదైనా ఒక పైప్‌లైన్ దెబ్బతింటే ఆ ప్రాంతానికి నీటి సరఫరా పూర్తిగా నిలిచిపోతుంది. ఈ సమస్యను అధిగమించేందుకు వాటర్ బోర్డు అన్ని ప్రధాన జల వనరులను ఒకే గ్రిడ్‌ కిందకు తీసుకురానుంది.

అనుసంధానం: కృష్ణా, గోదావరి, మంజీర మరియు సింగూరు జలాలను ఒకదానితో ఒకటి అనుసంధానం చేస్తారు.

అంతరాయం లేని సరఫరా: ఒక పైప్‌లైన్‌లో సాంకేతిక లోపం తలెత్తినా, గ్రిడ్ ద్వారా ఇతర వనరుల నుండి నీటిని మళ్లించి సరఫరాను కొనసాగిస్తారు.

సాంకేతికత: ఎక్కడ లీకేజీలు ఉన్నా, ఎక్కడ నీటి ఒత్తిడి తగ్గుతున్నా వెంటనే గుర్తించేలా స్మార్ట్ టెక్నాలజీని వాడుతున్నారు.

ఖర్చు తగ్గింపు - ప్రత్యామ్నాయ మార్గం

గతంలో ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు (ORR) వెంట భారీ పైప్‌లైన్ నిర్మించాలని ప్రతిపాదించారు. దానికి ప్రస్తుతం రూ. 8,000 కోట్లు ఖర్చవుతుందని అంచనా. అంత భారీ వ్యయం జలమండలికి భారంగా మారుతుండటంతో, అధికారులు ఈ ప్రత్యామ్నాయ రూ. 2,000 కోట్ల వాటర్ గ్రిడ్ ప్లాన్‌ను తెరపైకి తెచ్చారు.

కీలక ప్రయోజనాలు:

అదనపు నీరు: ప్రతిరోజూ అదనంగా 110 మిలియన్ గ్యాలన్ల నీటిని సరఫరా చేసే అవకాశం ఉంటుంది.

తక్కువ వ్యయం: రూ. 8,000 కోట్ల ఖర్చును రూ. 2,000 కోట్లకు తగ్గించి, అదే స్థాయి ఫలితాలను అందించడం.

భవిష్యత్తు అవసరాలు: పెరిగే జనాభాకు అనుగుణంగా ఏడాదికి 20 టీఎంసీల నీటిని తరలించేలా వ్యవస్థను డిజైన్ చేస్తున్నారు.

నీటి కష్టాలకు శాశ్వత చెక్!

ప్రస్తుతం సింగూరు లేదా కృష్ణా పైప్‌లైన్లకు లీకేజీ ఏర్పడితే నగరం సగం అల్లాడిపోతోంది. ఇటీవల సింగూరు పైప్‌లైన్ లీకేజీతో నగరవాసులు ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులే ఇందుకు నిదర్శనం. ఈ కొత్త గ్రిడ్ వ్యవస్థ అందుబాటులోకి వస్తే, పైప్‌లైన్ మరమ్మతులు జరుగుతున్నా భక్తులకు నీటి కష్టాలు ఉండవు. గండిపేట, హిమాయత్ సాగర్ జలాలను కూడా ఈ వ్యవస్థలో సమర్థవంతంగా వాడుకోనున్నారు.

త్వరలోనే ఈ ప్రతిపాదనలను ప్రభుత్వానికి సమర్పించి, పనులు ప్రారంభించేందుకు అధికారులు కసరత్తు చేస్తున్నారు.

