  • Menu
Home  > తెలంగాణ

Rain: హైదరాబాద్‌లో చల్లబడ్డ వాతావరణం.. ఖైరతాబాద్, ముషీరాబాద్‌ సహా పలుచోట్ల వర్షం!

Rain: హైదరాబాద్‌లో చల్లబడ్డ వాతావరణం.. ఖైరతాబాద్, ముషీరాబాద్‌ సహా పలుచోట్ల వర్షం!
x

Rain: హైదరాబాద్‌లో చల్లబడ్డ వాతావరణం.. ఖైరతాబాద్, ముషీరాబాద్‌ సహా పలుచోట్ల వర్షం!

Highlights

Rain: గత కొన్ని రోజులుగా పెరుగుతున్న ఎండలతో అల్లాడిపోతున్న నగరవాసులకు వరుణుడు స్వల్ప ఉపశమనం కలిగించాడు.

Rain: గత కొన్ని రోజులుగా పెరుగుతున్న ఎండలతో అల్లాడిపోతున్న నగరవాసులకు వరుణుడు స్వల్ప ఉపశమనం కలిగించాడు. సోమవారం సాయంత్రం హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో ఆకాశం ఒక్కసారిగా మేఘావృతమై, చిరుజల్లులు కురువడంతో వాతావరణం చల్లబడింది.

నగరంలో వర్షం కురిసిన ప్రాంతాలు:

ముఖ్యంగా ఖైరతాబాద్‌, ముషీరాబాద్‌, ఆర్టీసీ క్రాస్‌ రోడ్, కాచిగూడ, హిమాయత్ నగర్ వంటి ప్రధాన ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి వర్షం కురిసింది. అటు మేడ్చల్‌ మల్కాజిగిరి జిల్లాలో కూడా వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. అక్కడ ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షం కురవడంతో వాహనదారులు కొంత ఇబ్బంది పడ్డారు.

ద్రోణి ప్రభావమే కారణం:

నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ద్రోణి ప్రభావం వల్లే ఈ అకాల వర్షాలు కురుస్తున్నట్లు వాతావరణశాఖ (IMD) అధికారులు వెల్లడించారు. ఎండలు ముదురుతున్న సమయంలో కురిసిన ఈ చిరుజల్లులు నగర ప్రజలకు కాస్త ఉపశమనాన్ని ఇచ్చాయి. రానున్న 24 గంటల్లో నగరంలోని మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick