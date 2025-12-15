Hyderabad: గొడవ ఆపేందుకు వెళ్లి.. టోలిచౌకిలో యువకుడి హత్య
Hyderabad: నగరంలోని టోలిచౌకి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని పారామౌంట్ కాలనీ గేట్ నంబర్-4 సమీపంలో ఆదివారం రాత్రి విషాద ఘటన చోటుచేసుకుంది.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం... పారామౌంట్ కాలనీకి చెందిన ఇర్ఫాన్ (24) సోదరుడు అద్నాన్, మరో వ్యక్తి బిలాల్ మధ్య ఆదివారం రాత్రి తీవ్ర ఘర్షణ జరిగింది. ఈ విషయం తెలుసుకున్న ఇర్ఫాన్ వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నాడు. తన సోదరుడు అద్నాన్, బిలాల్ మధ్య జరుగుతున్న గొడవను ఆపేందుకు ఇర్ఫాన్ ప్రయత్నించాడు.
ఈ క్రమంలో, ఆగ్రహంతో ఉన్న బిలాల్, ఇర్ఫాన్పై కత్తితో దారుణంగా దాడి చేశాడు. తీవ్రంగా గాయపడిన ఇర్ఫాన్ను స్థానికులు హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి తరలిస్తుండగా, మార్గమధ్యంలోనే అతను మృతి చెందాడు.
ఈ హత్యతో పారామౌంట్ కాలనీలో ఒక్కసారిగా కలకలం రేగింది. సమాచారం అందుకున్న టోలిచౌకి పోలీసులు వెంటనే ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్నారు. మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనకు కారకుడైన నిందితుడు బిలాల్ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు, ఇద్దరి మధ్య గొడవకు దారితీసిన అసలు కారణాలపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.