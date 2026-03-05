  • Menu
Hyderabad: వ్యాయామం చేస్తూ ప్రాణాలు కోల్పోయిన సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్
Highlights

Hyderabad: నగరంలో జిమ్‌లో వ్యాయామం చేస్తూ ప్రాణాలు కోల్పోతున్న ఘటనలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి.

Hyderabad: నగరంలో జిమ్‌లో వ్యాయామం చేస్తూ ప్రాణాలు కోల్పోతున్న ఘటనలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. తాజాగా జూబ్లీహిల్స్ రోడ్ నంబర్ 36లోని ఒక ప్రముఖ జిమ్‌లో సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగి వ్యాయామం చేస్తూ గుండెపోటుతో మరణించిన ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది.

అసలేం జరిగిందంటే?

మృతుడిని అనిల్ చౌదరిగా పోలీసులు గుర్తించారు. వృత్తిరీత్యా సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్ అయిన అనిల్, రోజూలాగే జూబ్లీహిల్స్‌లోని 'ఏసీబో' (Acebo) జిమ్‌కు వ్యాయామం చేయడానికి వెళ్లారు. వర్కౌట్స్ చేస్తున్న సమయంలో ఆయన ఒక్కసారిగా అస్వస్థతకు గురయ్యారు. వెంటనే వాష్‌రూమ్‌కు వెళ్లిన అనిల్, అక్కడే కుప్పకూలిపోయారు.

సీపీఆర్ చేసినా దక్కని ప్రాణం

చాలాసేపటికీ అనిల్ బయటకు రాకపోవడంతో అనుమానం వచ్చిన జిమ్ సిబ్బంది లోపలికి వెళ్లి చూడగా, ఆయన స్పృహ తప్పి పడిపోయి ఉన్నారు. సిబ్బంది వెంటనే ఆయనకు సీపీఆర్ (CPR) నిర్వహించి ప్రాణాలు కాపాడేందుకు ప్రయత్నించారు. పరిస్థితిలో మార్పు రాకపోవడంతో హుటాహుటిన సమీపంలోని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే, అనిల్ అప్పటికే మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ధృవీకరించారు.

పెరుగుతున్న జిమ్ మరణాలు

ఇటీవల కాలంలో వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా జిమ్‌లలో వర్కౌట్స్ చేస్తూ యువకులు గుండెపోటుకు గురవుతుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. అతిగా శ్రమించడం లేదా సరైన పర్యవేక్షణ లేకపోవడం వల్ల ఇలాంటి ఘటనలు జరుగుతున్నాయని వైద్య నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. పోలీసులు ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.


