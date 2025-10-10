Hyderabad: వాలీబాల్ కోచ్ వేధింపులు.. డిగ్రీ విద్యార్థిని ఆత్మహత్య

  • Menu
Hyderabad: హైదరాబాద్‌ లాలాగూడలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. వాలీబాల్ కోచ్ వేధింపులకు తట్టుకొలేక డిగ్రీ విద్యార్థిని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. తార్నాక రైల్వే డిగ్రీ కళాశాలలో సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్న విద్యార్థిని మౌలికను.. ఆ‎దే కళాశాలలో పనిచేస్తున్న వాలీబాల్ కోచ్ అంబాజీ నిత్యం తనను ప్రేమించాలని వేధించడంతో.. మనస్తాపానికి గురైన మౌలిక ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. తండ్రి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి పరారీలో ఉన్న నిందితుడి కోసం పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.

