Huzurabad By-Election Result: 18వ రౌండ్లో బీజేపీ 1976 ఓట్ల ఆధిక్యం
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Huzurabad By-Election Result: హుజూరాబాద్ ఉప ఎన్నిక ఓట్ల లెక్కింపులో 18వ రౌండ్ ముగిసింది.
Huzurabad By-Election Result: హుజూరాబాద్ ఉప ఎన్నిక ఓట్ల లెక్కింపులో 18వ రౌండ్ ముగిసింది. ఈ రౌండ్లోనూ బీజేపీ ఆధిక్యంలో దూసుకెళ్లింది. 18వ రౌండ్లో బీజేపీ అభ్యర్థి ఈటల రాజేందర్ 1976 ఓట్లతో ఆధిక్యంలో ఉన్నారు. 18 రౌండ్లు ముగిసే సరికి బీజేపీ ఆధిక్యం 16,494కి చేరింది. ఇంకా 4 రౌండ్ల కౌంటింగ్ మాత్రమే మిగిలి ఉంది.
Web TitleHuzurabad By Election 2021 Eighteenth Round Result Released
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